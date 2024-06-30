https://ria.ru/20240630/uest-1956430393.html
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву - РИА Новости, 30.06.2024
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву
Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:01
2024-06-30T12:01
2024-06-30T12:01
шоубиз
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канье уэст
новости шоу-бизнеса
яна рудковская
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках. "Я не в курсе. У нас все знает только Яна Рудковская", - сказал Финкельштейн. Ранее он в беседе с РИА Новости назвал информацию о возможном концерте Канье Уэста в Москве летом "бредом". Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, канье уэст, новости шоу-бизнеса, яна рудковская
Шоубиз, Москва, Россия, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса, Яна Рудковская
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву
Глава PMI Финкельштейн не знает, с какой целью Канье Уэст приехал в Москву
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках.
"Я не в курсе. У нас все знает только Яна Рудковская", - сказал Финкельштейн.
Ранее он в беседе с РИА Новости назвал информацию о возможном концерте Канье Уэста в Москве летом "бредом".
Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.