https://ria.ru/20240630/uest-1956430393.html

Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву

Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву - РИА Новости, 30.06.2024

Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву

Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:01

2024-06-30T12:01

2024-06-30T12:01

шоубиз

москва

россия

канье уэст

новости шоу-бизнеса

яна рудковская

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках. "Я не в курсе. У нас все знает только Яна Рудковская", - сказал Финкельштейн. Ранее он в беседе с РИА Новости назвал информацию о возможном концерте Канье Уэста в Москве летом "бредом". Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.

https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html

https://ria.ru/20240530/kontsert-1949286615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, канье уэст, новости шоу-бизнеса, яна рудковская