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Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву - РИА Новости, 30.06.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:01 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/uest-1956430393.html
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву - РИА Новости, 30.06.2024
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву
Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:01
2024-06-30T12:01
шоубиз
москва
россия
канье уэст
новости шоу-бизнеса
яна рудковская
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках. "Я не в курсе. У нас все знает только Яна Рудковская", - сказал Финкельштейн. Ранее он в беседе с РИА Новости назвал информацию о возможном концерте Канье Уэста в Москве летом "бредом". Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
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москва, россия, канье уэст, новости шоу-бизнеса, яна рудковская
Шоубиз, Москва, Россия, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса, Яна Рудковская
Президент PMI сообщил, что он не в курсе о приезде Уэста в Москву

Глава PMI Финкельштейн не знает, с какой целью Канье Уэст приехал в Москву

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сообщил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в Лужниках.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
11:06
"Я не в курсе. У нас все знает только Яна Рудковская", - сказал Финкельштейн.
Ранее он в беседе с РИА Новости назвал информацию о возможном концерте Канье Уэста в Москве летом "бредом".
Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком
30 мая, 10:13
 
ШоубизМоскваРоссияКанье УэстНовости шоу-бизнесаЯна Рудковская
 
 
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