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Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст - РИА Новости, 30.06.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:06 30.06.2024 (обновлено: 11:54 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст - РИА Новости, 30.06.2024
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:06
2024-06-30T11:54
шоубиз
москва
канье уэст
яна рудковская
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. "Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет - то 80 тысяч sold out (распродадут - ред.) за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!" - сообщила Рудковская.
https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html
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москва, канье уэст, яна рудковская, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Яна Рудковская, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст

Продюсер Рудковская заявила, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская.
"Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет - то 80 тысяч sold out (распродадут - ред.) за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!" - сообщила Рудковская.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На Канье Уэста подали в суд за домогательства
4 июня, 15:18
 
ШоубизМоскваКанье УэстЯна РудковскаяНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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