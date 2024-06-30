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Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст - РИА Новости, 30.06.2024
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:06
2024-06-30T11:06
2024-06-30T11:54
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. "Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет - то 80 тысяч sold out (распродадут - ред.) за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!" - сообщила Рудковская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Яна Рудковская, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
Продюсер Рудковская заявила, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву