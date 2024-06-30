https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html

Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст

Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст - РИА Новости, 30.06.2024

Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:06

2024-06-30T11:06

2024-06-30T11:54

шоубиз

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канье уэст

яна рудковская

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. "Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет - то 80 тысяч sold out (распродадут - ред.) за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!" - сообщила Рудковская.

https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

москва, канье уэст, яна рудковская, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес