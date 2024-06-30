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В Калининграде спасают тюлененка с сетями на шее - РИА Новости, 30.06.2024
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23:53 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/tyulenenok-1956524713.html
В Калининграде спасают тюлененка с сетями на шее
В Калининграде спасают тюлененка с сетями на шее - РИА Новости, 30.06.2024
В Калининграде спасают тюлененка с сетями на шее
Тюлененка, найденного на пляже с сетями на шее, спасают в Калининграде, его состояние удалось немного стабилизировать, сообщила РИА Новости директор АНО... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:53
2024-06-30T23:53
общество
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Тюлененка, найденного на пляже с сетями на шее, спасают в Калининграде, его состояние удалось немного стабилизировать, сообщила РИА Новости директор АНО (автономной некоммерческой организации) институт "Биосфера Балтики" Юлия Садовская. "Тюлененка обнаружили на пляже под Калининградом. Это оказалась девочка. На шее много остатков лески. Тюлененок истощенный, конечно. Но температуру у него удалось сбить. В Калининграде жара - и вчера, и сегодня, а для тюленей температура тела выше 39 смертельно опасна. Перестает работать мозг. А тут жара и стресс, конечно. Ночью температуру немного удалось сбить. Сейчас вроде стабильно. 37,5. Вот последствия рыболовного мусора наглядно", - сказала Садовская. Собеседница агентства рассказала, что с подобной раной в начале мая в центр реабилитации диких животных поступил еще один тюлененок, но на шее у него уже не было сетей. "У нас есть тюлененок, который почти зажил. На нем не было лески, но характер раны говорит, что тоже он был запутан и тоже в районе головы, шеи. Тоже было всё рассечено, такая достаточно обширная скальпированная рана. Когда мы зачистили, достаточно стала обширной. Но он уже у нас с 7 мая и уже сильно зажил", - добавила Садовская. Садовская уточнила, что сейчас в калининградском центре реабилитации диких животных находятся семь тюленей, которые поступили сюда по разным причинам. Планировалось построить для тюленей вольер на территории рядом с морем, но пока проект "на паузе". Бассейн, который есть сегодня, для такого количества животных маловат. "Теперь мы собираем еще и на сельдь для тюленей. У нас отгружена была партия, но мы не ожидали, что будут новые "поступления" тюленей. У нас было рассчитано на тех, кто уже поступил. Теперь надо будет быстро взять еще рыбы, так как она просто кончится на складе. В день у нас уходит больше 30 килограммов на всех. Сельдь к нам завозят раз в год. Но дополнительную партию без оплаты предыдущей не дадут", - сказала Садовская.
https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html
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общество, калининград
Общество, Калининград
В Калининграде спасают тюлененка с сетями на шее

В Калининграде спасают тюлененка, найденного на пляже с сетями

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Карское море
Вид на Карское море - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Тюлененка, найденного на пляже с сетями на шее, спасают в Калининграде, его состояние удалось немного стабилизировать, сообщила РИА Новости директор АНО (автономной некоммерческой организации) институт "Биосфера Балтики" Юлия Садовская.
«
"Тюлененка обнаружили на пляже под Калининградом. Это оказалась девочка. На шее много остатков лески. Тюлененок истощенный, конечно. Но температуру у него удалось сбить. В Калининграде жара - и вчера, и сегодня, а для тюленей температура тела выше 39 смертельно опасна. Перестает работать мозг. А тут жара и стресс, конечно. Ночью температуру немного удалось сбить. Сейчас вроде стабильно. 37,5. Вот последствия рыболовного мусора наглядно", - сказала Садовская.
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Собеседница агентства рассказала, что с подобной раной в начале мая в центр реабилитации диких животных поступил еще один тюлененок, но на шее у него уже не было сетей.
«
"У нас есть тюлененок, который почти зажил. На нем не было лески, но характер раны говорит, что тоже он был запутан и тоже в районе головы, шеи. Тоже было всё рассечено, такая достаточно обширная скальпированная рана. Когда мы зачистили, достаточно стала обширной. Но он уже у нас с 7 мая и уже сильно зажил", - добавила Садовская.
Садовская уточнила, что сейчас в калининградском центре реабилитации диких животных находятся семь тюленей, которые поступили сюда по разным причинам. Планировалось построить для тюленей вольер на территории рядом с морем, но пока проект "на паузе". Бассейн, который есть сегодня, для такого количества животных маловат.
«
"Теперь мы собираем еще и на сельдь для тюленей. У нас отгружена была партия, но мы не ожидали, что будут новые "поступления" тюленей. У нас было рассчитано на тех, кто уже поступил. Теперь надо будет быстро взять еще рыбы, так как она просто кончится на складе. В день у нас уходит больше 30 килограммов на всех. Сельдь к нам завозят раз в год. Но дополнительную партию без оплаты предыдущей не дадут", - сказала Садовская.
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