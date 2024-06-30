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Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО - РИА Новости, 30.06.2024
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20:47 30.06.2024 (обновлено: 21:08 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО - РИА Новости, 30.06.2024
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО
Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:47
2024-06-30T21:08
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению ТЯО, будет готова его использовать при угрозе суверенитету."Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии - ред.), – это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ.Муравейко обратил внимание на милитаризацию региона, но подчеркнул, что этот процесс создан искусственно."Оружие – это дорогие игрушки, которыми транснациональные корпорации, производители очень хотят играться. Развязываются войны, чтобы можно было дальше наращивать и развивать военно-промышленный комплекс. Милитаризация создана искусственно. Нарисована страшилка в виде Российской Федерации, которая якобы угрожает странам Балтии, якобы угрожает Польше, якобы хочет вообще вернуться к допотсдамскому распределению территории. Не до Португалии, но якобы хотя бы до Германии для начала", - отметил он.При этом глава генштаба подчеркнул, что в этих условиях белорусское руководство проводит мудрую политику в сфере обеспечения безопасности. "У нас вполне адекватная политика, которая позволяет нам не удариться в эту крайность и броситься за милитаризацией. Комплексность – это дипломатия, выстраивание отношений с различными странами и организациями. Пройдет буквально несколько дней, и Республика Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Почему Польша жалуется на нас Китаю? Все-таки хочет помешать и этому уже фактически свершившемуся событию. Ну или бросить ложку дегтя в банку меда", - отметил он.Кроме того, продолжил Муравейко, кроме дипломатии и общения с другими странами, существует и военно-техническое сотрудничество. "Это участие в международных организациях или других образованиях. У нас это Союзное государство с Российской Федерацией. У нас это ОДКБ", - сказал он.
https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html
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в мире, белоруссия, польша, одкб, балтия
В мире, Белоруссия, Польша, ОДКБ, Балтия
Генштаб ВС Белоруссии заявил, что армия обучена применению ТЯО

ВС Белоруссии: армия обучена применению ТЯО, готова к использованию при угрозе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению ТЯО, будет готова его использовать при угрозе суверенитету.
«
"Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии - ред.), – это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ.
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Муравейко обратил внимание на милитаризацию региона, но подчеркнул, что этот процесс создан искусственно.
«
"Оружие – это дорогие игрушки, которыми транснациональные корпорации, производители очень хотят играться. Развязываются войны, чтобы можно было дальше наращивать и развивать военно-промышленный комплекс. Милитаризация создана искусственно. Нарисована страшилка в виде Российской Федерации, которая якобы угрожает странам Балтии, якобы угрожает Польше, якобы хочет вообще вернуться к допотсдамскому распределению территории. Не до Португалии, но якобы хотя бы до Германии для начала", - отметил он.
При этом глава генштаба подчеркнул, что в этих условиях белорусское руководство проводит мудрую политику в сфере обеспечения безопасности. "У нас вполне адекватная политика, которая позволяет нам не удариться в эту крайность и броситься за милитаризацией. Комплексность – это дипломатия, выстраивание отношений с различными странами и организациями. Пройдет буквально несколько дней, и Республика Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Почему Польша жалуется на нас Китаю? Все-таки хочет помешать и этому уже фактически свершившемуся событию. Ну или бросить ложку дегтя в банку меда", - отметил он.
Кроме того, продолжил Муравейко, кроме дипломатии и общения с другими странами, существует и военно-техническое сотрудничество. "Это участие в международных организациях или других образованиях. У нас это Союзное государство с Российской Федерацией. У нас это ОДКБ", - сказал он.
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