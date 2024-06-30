ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол
Посол Бикантов: ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
Ранее сообщалось о переговорах между Россией и ЦАР о поставках 30 тысяч тонн российского горючего топлива.
Комментируя данную тематику, Бикантов напомнил, что "на полях ПМЭФ-2024 Центральноафриканская делегация во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа обсудила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях".
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"Тема взаимодействия в топливной области также затрагивалась. Наши партнёры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере", - указал он.
Отвечая на вопрос, были ли в ходе форума заключены какие-либо контракты в области российского горючего топлива, Бикантов указал, что "по состоянию на сегодняшний день стороны контрактов не подписывали".