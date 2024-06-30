https://ria.ru/20240630/tsar-1956404527.html

ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол

ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол - РИА Новости, 30.06.2024

ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол

ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:02

2024-06-30T08:02

2024-06-30T08:11

цар

россия

в мире

александр бикантов

феликс молуа

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.Ранее сообщалось о переговорах между Россией и ЦАР о поставках 30 тысяч тонн российского горючего топлива.Комментируя данную тематику, Бикантов напомнил, что "на полях ПМЭФ-2024 Центральноафриканская делегация во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа обсудила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях"."Тема взаимодействия в топливной области также затрагивалась. Наши партнёры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере", - указал он.Отвечая на вопрос, были ли в ходе форума заключены какие-либо контракты в области российского горючего топлива, Бикантов указал, что "по состоянию на сегодняшний день стороны контрактов не подписывали".

https://ria.ru/20240630/tsar-1956402747.html

https://ria.ru/20240611/memorandum-1952273372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цар, россия, в мире, александр бикантов, феликс молуа