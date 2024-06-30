Рейтинг@Mail.ru
ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 30.06.2024 (обновлено: 08:11 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/tsar-1956404527.html
ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол
ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол - РИА Новости, 30.06.2024
ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол
ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:02
2024-06-30T08:11
цар
россия
в мире
александр бикантов
феликс молуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950349394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a11d7baf1f3266006c06a9af81d1bd29.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.Ранее сообщалось о переговорах между Россией и ЦАР о поставках 30 тысяч тонн российского горючего топлива.Комментируя данную тематику, Бикантов напомнил, что "на полях ПМЭФ-2024 Центральноафриканская делегация во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа обсудила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях"."Тема взаимодействия в топливной области также затрагивалась. Наши партнёры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере", - указал он.Отвечая на вопрос, были ли в ходе форума заключены какие-либо контракты в области российского горючего топлива, Бикантов указал, что "по состоянию на сегодняшний день стороны контрактов не подписывали".
https://ria.ru/20240630/tsar-1956402747.html
https://ria.ru/20240611/memorandum-1952273372.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950349394_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_77a8427216147f1993558b933952d970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, россия, в мире, александр бикантов, феликс молуа
ЦАР, Россия, В мире, Александр Бикантов, Феликс Молуа
ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол

Посол Бикантов: ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦАР заинтересована в активизации диалога с РФ в топливной сфере, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
Ранее сообщалось о переговорах между Россией и ЦАР о поставках 30 тысяч тонн российского горючего топлива.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Посол в ЦАР рассказал о переговорах о создании в стране российской базы
07:16
Комментируя данную тематику, Бикантов напомнил, что "на полях ПМЭФ-2024 Центральноафриканская делегация во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа обсудила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях".
«
"Тема взаимодействия в топливной области также затрагивалась. Наши партнёры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере", - указал он.
Отвечая на вопрос, были ли в ходе форума заключены какие-либо контракты в области российского горючего топлива, Бикантов указал, что "по состоянию на сегодняшний день стороны контрактов не подписывали".
Двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования
11 июня, 20:06
 
ЦАРРоссияВ миреАлександр БикантовФеликс Молуа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала