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Посол в ЦАР рассказал о переговорах о создании в стране российской базы
Посол в ЦАР рассказал о переговорах о создании в стране российской базы - РИА Новости, 30.06.2024
Посол в ЦАР рассказал о переговорах о создании в стране российской базы
Тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров Москвы и Банги, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T07:16
2024-06-30T07:16
2024-06-30T07:29
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александр бикантов
фостен-арканж туадера
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров Москвы и Банги, сообщил РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов. Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. "Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет", - сказал Бикантов.
https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html
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цар, москва, банги, александр бикантов, фостен-арканж туадера, в мире
ЦАР, Москва, Банги, Александр Бикантов, Фостен-Арканж Туадера, В мире
Посол в ЦАР рассказал о переговорах о создании в стране российской базы
Дипломат Бикантов: создание базы ВС России в ЦАР остается в повестке переговоров