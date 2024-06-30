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Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 30.06.2024 (обновлено: 06:19 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/trofei-1956397355.html
Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области
Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2024
Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области
Шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, иностранную оптику находят российские военнослужащие при продвижении на купянском участке фронта в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T04:21
2024-06-30T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сша
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вооруженные силы украины
нато
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 июн - РИА Новости. Шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, иностранную оптику находят российские военнослужащие при продвижении на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Чешир". Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР. "Активно продвигаемся на харьковском направлении, даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать (собственника – ред.) не получилось… Много разных беспилотников", - рассказал собеседник агентства. Среди трофейных также беспилотники, поставленные ВСУ при участии украинского шоумена Сергея Притулы. "Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский. Находим вооружение, в основном только натовское, гранатомет натовский, дроны, все вооружение иностранного производства. Из украинского тут вот носки, перевязочный пакет, и то советский - сделано в СССР, а все остальное - привозное из-за границы", - рассказал военнослужащий.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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в мире, харьковская область, сша, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, США, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области

Боец: в Харьковской области находят шевроны с флагом США и вооружение стран НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 июн - РИА Новости. Шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, иностранную оптику находят российские военнослужащие при продвижении на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Чешир".
Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР.
"Активно продвигаемся на харьковском направлении, даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать (собственника – ред.) не получилось… Много разных беспилотников", - рассказал собеседник агентства.
Среди трофейных также беспилотники, поставленные ВСУ при участии украинского шоумена Сергея Притулы.
"Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский. Находим вооружение, в основном только натовское, гранатомет натовский, дроны, все вооружение иностранного производства. Из украинского тут вот носки, перевязочный пакет, и то советский - сделано в СССР, а все остальное - привозное из-за границы", - рассказал военнослужащий.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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1 апреля, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСШАРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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