https://ria.ru/20240630/trofei-1956397355.html

Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области

Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2024

Военный рассказал о собранном "музейчике" трофеев в Харьковской области

Шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, иностранную оптику находят российские военнослужащие при продвижении на купянском участке фронта в... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:21

2024-06-30T04:21

2024-06-30T06:19

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 июн - РИА Новости. Шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, иностранную оптику находят российские военнослужащие при продвижении на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Чешир". Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР. "Активно продвигаемся на харьковском направлении, даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать (собственника – ред.) не получилось… Много разных беспилотников", - рассказал собеседник агентства. Среди трофейных также беспилотники, поставленные ВСУ при участии украинского шоумена Сергея Притулы. "Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский. Находим вооружение, в основном только натовское, гранатомет натовский, дроны, все вооружение иностранного производства. Из украинского тут вот носки, перевязочный пакет, и то советский - сделано в СССР, а все остальное - привозное из-за границы", - рассказал военнослужащий.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

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в мире, харьковская область, сша, россия, вооруженные силы украины, нато