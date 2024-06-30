https://ria.ru/20240630/trevoga-1956507425.html
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2024
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:58
2024-06-30T20:58
2024-06-30T20:58
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать в Днепропетровской области в 20.31 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и еще трех украинских областях объявили воздушную тревогу