https://ria.ru/20240630/trevoga-1956432169.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в воскресенье объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:16

2024-06-30T12:16

2024-06-30T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит более шести часов. В Днепропетровской области тревогу объявили в 11.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, харьковская область