https://ria.ru/20240630/tanki-1956130756.html

"Это даст нам преимущество". Чем Европа готовится воевать с Россией

"Это даст нам преимущество". Чем Европа готовится воевать с Россией - РИА Новости, 30.06.2024

"Это даст нам преимущество". Чем Европа готовится воевать с Россией

Запад задумался над обновлением своего парка тяжелой бронетехники. На международной военной выставке Eurosatary 2024 ведущие оборонные концерны представили... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

европа

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Запад задумался над обновлением своего парка тяжелой бронетехники. На международной военной выставке Eurosatary 2024 ведущие оборонные концерны представили проекты перспективных основных боевых танков (ОБТ). Об особенностях бронированных новинок — в материале РИА Новости.Новый "Леопард"Специальная военная операция России на Украине продемонстрировала как достоинства, так и недостатки основных боевых танков западной школы. Мощные орудия, превосходная оптика — этим всегда славились европейские и американские машины. Но "Леопарды-2", "Абрамсы" и "Челленджеры-2" оказались слишком тяжелыми для большинства типов грунта. Также, как выяснилось, они уязвимы не только перед барражирующими боеприпасами фабричного производства типа "Ланцетов", но и кустарными дешевыми FPV-дронами.В результате эти танки по большей части используют в качестве бронированных гаубиц, работающих с закрытых огневых позиций. Справедливости ради стоит отметить, что и российские часто применяют так же. А на штурм идут и поддерживают пехоту в наступлении монструозные "царь-мангалы" — машины, со всех сторон обвешанные дополнительными листами брони, хоть как-то защищающими от вездесущих БПЛА.В ЕС сделали выводы и пытаются в перспективных разработках устранить выявленные недостатки. Так франко-германская группа оружейных предприятий KNDS представила на Eurosatary новую версию основного боевого танка Leopard 2 A-RC 3.0.Боевая масса на десять процентов меньше, чем у исходного Leopard 2 A7, весящего 60 тонн. Для этого башню сделали необитаемой и менее бронированной — экипаж размещается в глубине корпуса. Соответственно, снизилась высота — до 2,44 метра.A-RC 3.0 — первый в семействе Leopard 2 с автоматом заряжания (АЗ). Как утверждают разработчики, благодаря инновационной системе подачи боеприпасов скорострельность повысится до трех выстрелов в десять секунд. Экипаж сократится до трех человек, так как отпадает надобность в заряжающем. Боекомплект — до 42 снарядов, в зависимости от типа орудия. KNDS предлагает заказчику три пушки на выбор — калибра 120, 130 и 140 миллиметров. Это отражает западную тенденцию к более крупным снарядам для увеличения дальности и пробиваемости.Для защиты от дронов планируется внедрить в конструкцию современные средства радиоэлектронной борьбы. Также новый "Леопард" получит дистанционно управляемую турель на башне с 30-миллиметровой скорострельной пушкой и автоматической системой сопровождения целей. Разработчики утверждают, что на испытаниях она продемонстрировала хорошие результаты по уничтожению малоразмерных БПЛА.Для активной защиты — система APS, способная перехватывать летящие снаряды.Танк достаточно скоростной: двигатель мощностью 1500 лошадиных сил разгоняет его до 65 километров в час. На полных баках запас хода по дороге — 460 километров. Полностью функционирующий демонстрационный образец перспективной машины собираются показать через два года.Двухкалиберный "француз"Кроме того, KNDS продемонстрировала макет модернизированного французского танка — Leclerc Evolution. Основная особенность — 120-миллиметровая пушка ASCALON с длиной ствола 58 калибров и сменным стволом, позволяющим вести огонь 140-миллиметровыми снарядами. Замена орудия, как уверяют, занимает всего 25 минут. Это значительно повышает универсальность машины.В KNDS подчеркивают, что пушка ASCALON значительно превосходит 120-миллиметровые орудия предыдущего поколения. Энергия воздействия на цель превысит десять мегаджоулей. Предусмотрен также 22-зарядный автомат заряжания в двухместной башне.Дополнительное вооружение — 30-миллиметровая пушка против дронов, а также пусковая установка для барражирующих боеприпасов, позволяющая бороться с целями вне зоны прямой видимости.Панорамный прицел командира и прицел наводчика работают и в темное время суток. Новая броня, сменные системы защиты шасси и неназванный комплекс активной защиты заметно повысят живучесть экипажа. На башне смонтируют систему радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов.Мощность двигателя — 1500 лошадиных сил, скорость — до 68 километров в час на дороге, запас хода — 470 километров, дорожный просвет — 475 миллиметров.Проект в активной разработке. Но перспективы туманны: для командования французской армии танки сейчас не в приоритете.Перспективная "Пантера"Компания Rheinmetall в очередной раз привезла перспективный KF41 Panther, названный в честь среднего танка вермахта времен Второй мировой. Основой послужил Leopard 2A7. "Пантера" унаследовала от него конструкцию башни и нескольких элементов корпуса. Но весит меньше — 59 тонн.ОБТ вооружен 130-миллиметровой пушкой Future Gun System (FGS) со встроенным автоматом заряжания (боезапас в зарядном устройстве — 20 снарядов). В Rheinmetall утверждают, что это орудие на 50 процентов мощнее стандартного в НАТО 120-миллиметрового. FGS способен вести огонь как бронебойными подкалиберными снарядами, так и осколочно-фугасными с опцией программируемого взрыва в полете. Дальность — около пяти километров.Вспомогательное вооружение — спаренный с пушкой 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет и 7,62-миллиметровый с дистанционным управлением. Помимо этого, с башни можно отстреливать барражирующие боеприпасы HERO 120 Loitering. Каждый из таких дронов-камикадзе несет фугасную или кумулятивную боевую часть массой 3,5 килограмма. Дальность — до 40 километров. Еще в комплекте два разведывательных квадрокоптера в специальных отсеках на крыше."Пантера" нафарширована самой современной электроникой. Многоканальный прицел с тепловизионным каналом и лазерным дальномером в лобовой части башни — как у "Леопарда-2". Для командира танка — панорамный прибор наблюдения, помогающий обнаруживать и идентифицировать цели, вести огонь. Также реализовали принцип "охотник — стрелок", когда один член экипажа помечает цель, а другой поражает.В общем, планы у европейских производителей оружия более чем амбициозные. Однако вряд ли перспективные танки пойдут в крупную серию. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, к массовому производству не готова европейская оборонка, и так дышащая на ладан после отказа от дешевых российских энергоресурсов. А как показал опыт СВО, несколько десятков танков особой погоды в крупномасштабном конфликте не сделают. Бог войны по-прежнему на стороне больших батальонов.

https://ria.ru/20240627/oruzhie-1955794152.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956043893.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, европа, украина, нато, евросоюз