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В Индии танк утонул вместе с экипажем - РИА Новости, 30.06.2024
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14:45 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/tank-1956455553.html
В Индии танк утонул вместе с экипажем
В Индии танк утонул вместе с экипажем - РИА Новости, 30.06.2024
В Индии танк утонул вместе с экипажем
Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:45
2024-06-30T14:45
в мире
индия
китай
раджнатх сингх
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News."Танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений", — отметили в публикации.Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что глубоко опечален произошедшим.В статье подчеркнули, что инцидент произошел недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай в Ладакхе.
https://ria.ru/20240628/indiya-1956108943.html
https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html
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в мире, индия, китай, раджнатх сингх
В мире, Индия, Китай, Раджнатх Сингх
В Индии танк утонул вместе с экипажем

Танк с пятью военнослужащими затонул в реке в Индии

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий в Ладакхе
Индийский военнослужащий в Ладакхе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий в Ладакхе . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News.
"Танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений", — отметили в публикации.
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Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что глубоко опечален произошедшим.
В статье подчеркнули, что инцидент произошел недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай в Ладакхе.
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