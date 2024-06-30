https://ria.ru/20240630/tank-1956455553.html
В Индии танк утонул вместе с экипажем
В Индии танк утонул вместе с экипажем - РИА Новости, 30.06.2024
В Индии танк утонул вместе с экипажем
Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:45
2024-06-30T14:45
2024-06-30T14:45
в мире
индия
китай
раджнатх сингх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_119c48fe567ea24b29831fd27893f32a.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News."Танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений", — отметили в публикации.Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что глубоко опечален произошедшим.В статье подчеркнули, что инцидент произошел недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай в Ладакхе.
https://ria.ru/20240628/indiya-1956108943.html
https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_25ff119696df6099226bf74d44ab3a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, раджнатх сингх
В мире, Индия, Китай, Раджнатх Сингх
В Индии танк утонул вместе с экипажем
Танк с пятью военнослужащими затонул в реке в Индии