https://ria.ru/20240630/tank-1956455553.html

В Индии танк утонул вместе с экипажем

В Индии танк утонул вместе с экипажем - РИА Новости, 30.06.2024

В Индии танк утонул вместе с экипажем

Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:45

2024-06-30T14:45

2024-06-30T14:45

в мире

индия

китай

раджнатх сингх

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пятеро военнослужащих погибли при попытке совершить переправу через реку на территории Ладакх на севере Индии, сообщает ABC News."Танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений", — отметили в публикации.Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что глубоко опечален произошедшим.В статье подчеркнули, что инцидент произошел недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай в Ладакхе.

https://ria.ru/20240628/indiya-1956108943.html

https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html

индия

китай

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в мире, индия, китай, раджнатх сингх