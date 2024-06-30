У побережья в Одессе прогремел взрыв
"Страна": в Одессе недалеко от пляжа взорвалась мина
© СоцсетиВзрыв недалеко от купающихся людей на пляже в Одессе
© Соцсети
Взрыв недалеко от купающихся людей на пляже в Одессе
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столб воды поднялся в нескольких метрах от отдыхающих на пляже в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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"В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега. Паблики предполагают, что это могла быть мина", — пишет издание.
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Никто не пострадал.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 8 июня сообщал об открытии в городе зоны для купания и оздоровления. Как уточнялось, местные власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе.
ФСБ в 2022 году установила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации разместили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течений.