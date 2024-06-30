https://ria.ru/20240630/strana-1956427866.html

У побережья в Одессе прогремел взрыв

У побережья в Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2024

У побережья в Одессе прогремел взрыв

Столб воды поднялся в нескольких метрах от отдыхающих на пляже в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:37

2024-06-30T11:37

2024-06-30T14:51

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столб воды поднялся в нескольких метрах от отдыхающих на пляже в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега. Паблики предполагают, что это могла быть мина", — пишет издание.Никто не пострадал. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 8 июня сообщал об открытии в городе зоны для купания и оздоровления. Как уточнялось, местные власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе.ФСБ в 2022 году установила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации разместили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течений.

https://ria.ru/20240629/kharkov-1956335814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, в мире