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"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника - РИА Новости, 30.06.2024
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09:24 30.06.2024 (обновлено: 14:35 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника - РИА Новости, 30.06.2024
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника
США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:24
2024-06-30T14:35
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV."Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело". И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине", — сказал он.Джир-Сарай также предположил, что в скором времени Вашингтон все меньше будет интересовать ситуация в Европе и он сконцентрируется на Китае. В результате, добавил он, США не будут готовы финансировать безопасность европейских стран.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240629/trebovanie-1956318578.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника

Генсек СвДП: США оставят Украину в случае переизбрания Трампа

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV.
"Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело". И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине", — сказал он.
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Джир-Сарай также предположил, что в скором времени Вашингтон все меньше будет интересовать ситуация в Европе и он сконцентрируется на Китае. В результате, добавил он, США не будут готовы финансировать безопасность европейских стран.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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