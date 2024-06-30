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"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника - РИА Новости, 30.06.2024
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника
США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:24
2024-06-30T09:24
2024-06-30T14:35
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV."Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело". И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине", — сказал он.Джир-Сарай также предположил, что в скором времени Вашингтон все меньше будет интересовать ситуация в Европе и он сконцентрируется на Китае. В результате, добавил он, США не будут готовы финансировать безопасность европейских стран.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240629/trebovanie-1956318578.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Не исключено": в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника
Генсек СвДП: США оставят Украину в случае переизбрания Трампа