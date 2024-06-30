https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956493536.html

В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское

В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское - РИА Новости, 30.06.2024

В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское

Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Старомайорское и взятии опорных пунктов ВСУ активно использовали мотоциклы и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:02

2024-06-30T19:02

2024-06-30T19:23

специальная военная операция на украине

технологии

россия

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Старомайорское и взятии опорных пунктов ВСУ активно использовали мотоциклы и квадроциклы, рассказали в воскресенье в пресс-службе министерства обороны России. В Минобороны России 10 июня сообщали, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР, противник захватил это село в ходе контрнаступления летом прошлого года. "При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск "Восток" активно применялся мототранспорт. Военнослужащие штурмовых отрядов использовали мотоциклы для проведения штурмовых боевых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты", - говорится в сообщении. В военном ведомстве пояснили, что мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника в врасплох. Быстрые перемещения на мотоциклах сокращают время необходимое на преодоление открытых участков местности, минимизируют риск атаки вражескими дронами, способствуют прорывам обороны противника и позволяют атаковать с флангов. "Для достижения тактического успеха командиры часто используют мотогруппы комбинированно с пешими штурмовиками. Также группы на мотоциклах и квадроциклах использовались как отвлекающий маневр, что позволило развить успех и овладеть опорниками на основном направлении", - рассказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

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россия

старомайорское

донецкая народная республика

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Работа мотоциклетных групп, задействованных при освобождении Старомайорского в ДНР Минобороны РФ показало работу мотоциклетных групп, которые были задействованы при освобождении Старомайорского в ДНР в июне 2024-06-30T19:02 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины