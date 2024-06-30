Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 30.06.2024 (обновлено: 19:23 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956493536.html
В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское
В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское - РИА Новости, 30.06.2024
В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Старомайорское и взятии опорных пунктов ВСУ активно использовали мотоциклы и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:02
2024-06-30T19:23
специальная военная операция на украине
технологии
россия
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956495943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbef4edcaeb419df57635fee640506e3.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Старомайорское и взятии опорных пунктов ВСУ активно использовали мотоциклы и квадроциклы, рассказали в воскресенье в пресс-службе министерства обороны России. В Минобороны России 10 июня сообщали, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР, противник захватил это село в ходе контрнаступления летом прошлого года. "При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск "Восток" активно применялся мототранспорт. Военнослужащие штурмовых отрядов использовали мотоциклы для проведения штурмовых боевых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты", - говорится в сообщении. В военном ведомстве пояснили, что мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника в врасплох. Быстрые перемещения на мотоциклах сокращают время необходимое на преодоление открытых участков местности, минимизируют риск атаки вражескими дронами, способствуют прорывам обороны противника и позволяют атаковать с флангов. "Для достижения тактического успеха командиры часто используют мотогруппы комбинированно с пешими штурмовиками. Также группы на мотоциклах и квадроциклах использовались как отвлекающий маневр, что позволило развить успех и овладеть опорниками на основном направлении", - рассказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
https://ria.ru/20240617/telegrammy-1953302816.html
россия
старомайорское
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа мотоциклетных групп, задействованных при освобождении Старомайорского в ДНР
Минобороны РФ показало работу мотоциклетных групп, которые были задействованы при освобождении Старомайорского в ДНР в июне
2024-06-30T19:02
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956495943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e2aa4e66086326a463fa803008e98b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, как российские военные освобождали Старомайорское

Минобороны: ВС РФ при освобождении Старомайорского использовали мототранспорт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Старомайорское и взятии опорных пунктов ВСУ активно использовали мотоциклы и квадроциклы, рассказали в воскресенье в пресс-службе министерства обороны России.
В Минобороны России 10 июня сообщали, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР, противник захватил это село в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии
21 июня, 08:00
"При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск "Восток" активно применялся мототранспорт. Военнослужащие штурмовых отрядов использовали мотоциклы для проведения штурмовых боевых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве пояснили, что мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника в врасплох. Быстрые перемещения на мотоциклах сокращают время необходимое на преодоление открытых участков местности, минимизируют риск атаки вражескими дронами, способствуют прорывам обороны противника и позволяют атаковать с флангов.
"Для достижения тактического успеха командиры часто используют мотогруппы комбинированно с пешими штурмовиками. Также группы на мотоциклах и квадроциклах использовались как отвлекающий маневр, что позволило развить успех и овладеть опорниками на основном направлении", - рассказали в Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского
17 июня, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала