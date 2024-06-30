https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956478186.html

ВС России нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен", сообщило подполье

ВС России нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен", сообщило подполье - РИА Новости, 30.06.2024

ВС России нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен", сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по базе украинского нацбатальона "Кракен", находящейся в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:22

2024-06-30T17:22

2024-06-30T17:47

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россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

николаевская область

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по базе украинского нацбатальона "Кракен", находящейся в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."В 16:25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы", — сказал собеседник агентства.Также он предоставил фотографию, на которой виден столб черного дыма.В пятницу Лебедев сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины.Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240613/ukrainskiy-1952468373.html

https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

харьков

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, николаевская область