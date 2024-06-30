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Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:42
2024-06-30T13:42
2024-06-30T13:42
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ
Минобороны: ВКС и артиллерия поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ