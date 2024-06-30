https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956442948.html

Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ

Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ

ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:42

2024-06-30T13:42

2024-06-30T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии