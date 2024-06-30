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Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
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13:42 30.06.2024
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Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:42
2024-06-30T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Российские военные поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ

Минобороны: ВКС и артиллерия поразили эшелон с техникой для 117 бригады ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117 бригады ВСУ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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