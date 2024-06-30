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Группировка "Днепр" уничтожила до 105 боевиков ВСУ и три гаубицы
Группировка "Днепр" уничтожила до 105 боевиков ВСУ и три гаубицы - РИА Новости, 30.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 105 боевиков ВСУ и три гаубицы
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 украинских боевиков, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:37
2024-06-30T13:37
2024-06-30T13:37
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 105 украинских боевиков, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-AD" и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 22-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Золотая Балка, Ольговка и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-AD" и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 105 боевиков ВСУ и три гаубицы
Минобороны: группа "Днепр" уничтожила 105 боевиков ВСУ, три гаубицы и три склада