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"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных - РИА Новости, 30.06.2024
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13:21 30.06.2024 (обновлено: 13:38 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956439733.html
"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных
"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных - РИА Новости, 30.06.2024
"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:21
2024-06-30T13:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР."Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.По информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании."Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Донецкая Народная Республика
"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных

Минобороны: "Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР.
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"Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
По информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
"Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧасов ЯрДонецкая Народная Республика
 
 
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