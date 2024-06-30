https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956439733.html

"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных

"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных - РИА Новости, 30.06.2024

"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:21

2024-06-30T13:21

2024-06-30T13:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

часов яр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР."Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.По информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании."Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

россия

часов яр

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, донецкая народная республика