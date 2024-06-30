"Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных
Минобороны: "Южная" группировка уничтожала до 450 украинских военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР.
"Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
По информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
"Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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