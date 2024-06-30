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В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома - РИА Новости, 30.06.2024

В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:23

2024-06-30T15:23

2024-06-30T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

денис пушилин

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 30 июн - РИА Новости. В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации города Александр Пеняев. "Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано - ПВР (пункт временного размещения - ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование", - заявил Пеняев. Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о нанесении удара с применением американской РСЗО по жилому дому в Ясиноватой, добавив, что ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения.

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по Ясиноватой Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин 2024-06-30T15:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, денис пушилин, видео