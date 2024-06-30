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В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/snaryad-1956462467.html
В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома
В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома - РИА Новости, 30.06.2024
В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома
В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:23
2024-06-30T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
денис пушилин
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 30 июн - РИА Новости. В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации города Александр Пеняев. "Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано - ПВР (пункт временного размещения - ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование", - заявил Пеняев. Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о нанесении удара с применением американской РСЗО по жилому дому в Ясиноватой, добавив, что ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения.
ясиноватая
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Последствия удара ВСУ по Ясиноватой
Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, денис пушилин, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 30 июн - РИА Новости. В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации города Александр Пеняев.
2024-06-30T15:23
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В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

В Ясиноватой эвакуировали жильцов дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей

© РИА НовостиПоследствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой
© РИА Новости
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой
Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 30 июн - РИА Новости. В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации города Александр Пеняев.
"Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано - ПВР (пункт временного размещения - ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование", - заявил Пеняев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о нанесении удара с применением американской РСЗО по жилому дому в Ясиноватой, добавив, что ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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