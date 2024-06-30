https://ria.ru/20240630/smi-1956473432.html

FT: европейские производители испугались российских удобрений

FT: европейские производители испугались российских удобрений - РИА Новости, 30.06.2024

FT: европейские производители испугались российских удобрений

Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:44

2024-06-30T16:44

2024-06-30T18:02

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет британская газета Financial Times. "Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения, по той простой причине, что они (россияне. — Прим. ред.) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями", — заявил гендиректор крупнейшего немецкого производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.Он добавил, что если европейские политики не начнут принимать меры, местные производственные мощности исчезнут.По данным СМИ, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Бенджамин Лакатос, гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы". По его словам, рост цен на газ и энергию повлияет на эту сферу быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов таких компаний приходится на природный газ. Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что рано или поздно многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Он отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Гендиректор фирмы добавил, что без местного производства ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте.В марте РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики опубликовало список главных покупателей российских удобрений по итогам 2023 года. Лидерами рейтинга оказались Бразилия, Индия и США. В десятку импортеров также вошли несколько стран Евросоюза — Дания (за последние два года увеличила покупки в 5,6 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза).

https://ria.ru/20240630/tanki-1956130756.html

https://ria.ru/20240611/udobreniya-1952090631.html

https://ria.ru/20240430/udobreniya-1943154217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, владимир путин, basf se, евросоюз