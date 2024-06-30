FT: европейские производители испугались российских удобрений
FT: дешевые российские удобрения ставят под угрозу продбезопасность Европы
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет британская газета Financial Times.
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"Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения, по той простой причине, что они (россияне. — Прим. ред.) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями", — заявил гендиректор крупнейшего немецкого производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.
Он добавил, что если европейские политики не начнут принимать меры, местные производственные мощности исчезнут.
В свою очередь, Бенджамин Лакатос, гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы". По его словам, рост цен на газ и энергию повлияет на эту сферу быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов таких компаний приходится на природный газ.
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Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что рано или поздно многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Он отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Гендиректор фирмы добавил, что без местного производства ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте.
В марте РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики опубликовало список главных покупателей российских удобрений по итогам 2023 года. Лидерами рейтинга оказались Бразилия, Индия и США. В десятку импортеров также вошли несколько стран Евросоюза — Дания (за последние два года увеличила покупки в 5,6 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза).
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