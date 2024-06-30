Рейтинг@Mail.ru
FT: европейские производители испугались российских удобрений - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 30.06.2024 (обновлено: 18:02 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/smi-1956473432.html
FT: европейские производители испугались российских удобрений
FT: европейские производители испугались российских удобрений - РИА Новости, 30.06.2024
FT: европейские производители испугались российских удобрений
Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:44
2024-06-30T18:02
экономика
цены на нефть
россия
европа
сша
владимир путин
basf se
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет британская газета Financial Times. &quot;Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения, по той простой причине, что они (россияне. — Прим. ред.) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями&quot;, — заявил гендиректор крупнейшего немецкого производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.Он добавил, что если европейские политики не начнут принимать меры, местные производственные мощности исчезнут.По данным СМИ, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Бенджамин Лакатос, гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы". По его словам, рост цен на газ и энергию повлияет на эту сферу быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов таких компаний приходится на природный газ. Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что рано или поздно многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Он отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Гендиректор фирмы добавил, что без местного производства ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте.В марте РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики опубликовало список главных покупателей российских удобрений по итогам 2023 года. Лидерами рейтинга оказались Бразилия, Индия и США. В десятку импортеров также вошли несколько стран Евросоюза — Дания (за последние два года увеличила покупки в 5,6 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза).
https://ria.ru/20240630/tanki-1956130756.html
https://ria.ru/20240611/udobreniya-1952090631.html
https://ria.ru/20240430/udobreniya-1943154217.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, владимир путин, basf se, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, США, Владимир Путин, BASF SE, Евросоюз
FT: европейские производители испугались российских удобрений

FT: дешевые российские удобрения ставят под угрозу продбезопасность Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Производители удобрений в ЕС опасаются, что поток дешевой продукции из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе, пишет британская газета Financial Times.
«

"Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения, по той простой причине, что они (россияне. — Прим. ред.) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями", — заявил гендиректор крупнейшего немецкого производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.

Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
"Это даст нам преимущество". Чем Европа готовится воевать с Россией
Вчера, 08:00
Он добавил, что если европейские политики не начнут принимать меры, местные производственные мощности исчезнут.
По данным СМИ, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине.
В свою очередь, Бенджамин Лакатос, гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы". По его словам, рост цен на газ и энергию повлияет на эту сферу быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов таких компаний приходится на природный газ.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию
11 июня, 05:42
Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что рано или поздно многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Он отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Гендиректор фирмы добавил, что без местного производства ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте.
В марте РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики опубликовало список главных покупателей российских удобрений по итогам 2023 года. Лидерами рейтинга оказались Бразилия, Индия и США. В десятку импортеров также вошли несколько стран Евросоюза — Дания (за последние два года увеличила покупки в 5,6 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза).
Завод норвежской химической компании Yara
В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений
30 апреля, 14:13
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаСШАВладимир ПутинBASF SEЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала