https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных - РИА Новости, 30.06.2024
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:44
2024-06-30T22:44
2024-06-30T22:45
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал Попов. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W "коалиции".
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, эт-танф, юрий попов, f-15se, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Эт-Танф, Юрий Попов, F-15SE, Rafale, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
ЦПВС: двое сирийских военных ранены при атаке террористов в Идлибе и Алеппо