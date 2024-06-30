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В Сирии при атаке террористов ранены двое военных - РИА Новости, 30.06.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:44 30.06.2024 (обновлено: 22:45 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных - РИА Новости, 30.06.2024
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных
Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:44
2024-06-30T22:45
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
алеппо
эт-танф
юрий попов
f-15se
rafale
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал Попов. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W "коалиции".
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html
идлиб (мухафаза)
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эт-танф
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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, эт-танф, юрий попов, f-15se, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Эт-Танф, Юрий Попов, F-15SE, Rafale, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии при атаке террористов ранены двое военных

ЦПВС: двое сирийских военных ранены при атаке террористов в Идлибе и Алеппо

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
«
"В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал Попов.
Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W "коалиции".
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Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)АлеппоЭт-ТанфЮрий ПоповF-15SERafaleОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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