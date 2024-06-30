https://ria.ru/20240630/siriya-1956520209.html

В Сирии при атаке террористов ранены двое военных

В Сирии при атаке террористов ранены двое военных - РИА Новости, 30.06.2024

В Сирии при атаке террористов ранены двое военных

Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:44

2024-06-30T22:44

2024-06-30T22:45

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены в результате атаки со стороны террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал Попов. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W "коалиции".

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html

идлиб (мухафаза)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, эт-танф, юрий попов, f-15se, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году