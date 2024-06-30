https://ria.ru/20240630/si-1956417160.html

Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан

Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан - РИА Новости, 30.06.2024

Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:10

2024-06-30T10:10

2024-06-30T10:14

в мире

казахстан

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg

АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает пресс-служба президента Казахстана в Telegram-канале."Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие у нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, си цзиньпин, шос