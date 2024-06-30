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Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан - РИА Новости, 30.06.2024
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10:10 30.06.2024 (обновлено: 10:14 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/si-1956417160.html
Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан
Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан - РИА Новости, 30.06.2024
Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан
Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:10
2024-06-30T10:14
в мире
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си цзиньпин
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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает пресс-служба президента Казахстана в Telegram-канале."Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие у нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.
https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html
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в мире, казахстан, си цзиньпин, шос
В мире, Казахстан, Си Цзиньпин, ШОС
Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан

Си Цзиньпин 2 июля приедет в Казахстан на заседание совета глав государств ШОС

© РИА Новости / Алексей НикольскийСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Си Цзиньпин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает пресс-служба президента Казахстана в Telegram-канале.
"Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие у нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреКазахстанСи ЦзиньпинШОС
 
 
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