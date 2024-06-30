https://ria.ru/20240630/sever-1956440860.html

Киев потерял до 285 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север"

Киев потерял до 285 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север" - РИА Новости, 30.06.2024

Киев потерял до 285 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север"

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским военным в районе семи населенных пунктов Харьковской области, потери противника РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:27

2024-06-30T13:27

2024-06-30T13:27

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским военным в районе семи населенных пунктов Харьковской области, потери противника составили до 285 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Российским военнослужащим удалось уничтожить склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ, а также военную технику противника, отметили в ведомстве. "Потери противника составили до 285 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155 мм гаубица М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, киев, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", безопасность