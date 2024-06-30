https://ria.ru/20240630/serebro-1956406126.html

Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться

Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться - РИА Новости, 30.06.2024

Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться

Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:23

2024-06-30T08:23

2024-06-30T10:05

экономика

россия

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."У меня есть серебро и вскоре я хочу купить его еще больше. У меня есть и золото, и я также хочу еще его купить. Если бы я покупал что-то сегодня, то это было бы серебро, поскольку оно дешевле", - сообщил он агентству.Роджерс отметил, что стоимость серебра в настоящее время на 40% ниже своих исторических высот в то время, как золото находится вблизи пиковых значений."Между серебром и золотом, серебро сейчас лучше всего", - подчеркнул инвестор.

https://ria.ru/20230928/investirovanie-1899210594.html

https://ria.ru/20230206/vklady-1849911479.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия