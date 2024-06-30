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Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться - РИА Новости, 30.06.2024
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08:23 30.06.2024 (обновлено: 10:05 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/serebro-1956406126.html
Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться
Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться - РИА Новости, 30.06.2024
Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться
Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:23
2024-06-30T10:05
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."У меня есть серебро и вскоре я хочу купить его еще больше. У меня есть и золото, и я также хочу еще его купить. Если бы я покупал что-то сегодня, то это было бы серебро, поскольку оно дешевле", - сообщил он агентству.Роджерс отметил, что стоимость серебра в настоящее время на 40% ниже своих исторических высот в то время, как золото находится вблизи пиковых значений."Между серебром и золотом, серебро сейчас лучше всего", - подчеркнул инвестор.
https://ria.ru/20230928/investirovanie-1899210594.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Инвестор рассказал, в какой металл стоит вкладываться

Роджерс: инвестиции в серебро являются более привлекательными, чем в золото

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"У меня есть серебро и вскоре я хочу купить его еще больше. У меня есть и золото, и я также хочу еще его купить. Если бы я покупал что-то сегодня, то это было бы серебро, поскольку оно дешевле", - сообщил он агентству.
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Роджерс отметил, что стоимость серебра в настоящее время на 40% ниже своих исторических высот в то время, как золото находится вблизи пиковых значений.
"Между серебром и золотом, серебро сейчас лучше всего", - подчеркнул инвестор.
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