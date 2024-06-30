https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956415256.html
Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС
Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС - РИА Новости, 30.06.2024
Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС
Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости назвал попадание под санкции со стороны Евросоюза (ЕС) признанием... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:02
2024-06-30T10:02
2024-06-30T10:02
экономика
технологии
алексей гореславский
евросоюз
институт развития интернета
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости назвал попадание под санкции со стороны Евросоюза (ЕС) признанием того, что Институт все делает правильно, развивая отечественный продукт. На сайте Еврокомиссии 24 июня был опубликован документ о том, что Евросоюз ввёл санкции против Института развития интернета. Вместе с этим санкции были введены против генерального директора Алексея Гореславского. "Попадание в санкционные списки не стало для нас сюрпризом. Это своего рода данность сегодняшнего дня. Запад отреагировал на импортозамещение иностранного контента и рост популярности отечественного продукта – от сериалов и документальных проектов до онлайн-шоу и игр... Вклад ИРИ в создание и продвижение отечественного продукта очевиден, так как мы поддержали внутренний рынок после ухода зарубежных производителей. Но не будь всего этого, придумали бы что-то другое, за что нас "наградить". Для нас это признание того, что мы все делаем правильно", - сказал он. По словам Гореславского, на данный момент юристы изучают документы и возможные последствия западных санкций для деятельности ИРИ. "Мы продолжим и дальше поддерживать и развивать нашу индустрию контента", - уточнил он. Гендиректор ИРИ добавил, что в 2023 году соотношение российских и иностранных проектов в десятке топовых сериалов в зависимости от площадки составило восемь-девять проектов к одному-двум соответственно, среди иностранных сериалов в основном продукты турецкого производства. Гореславский также уточнил, что три года назад ситуация была противоположная. Совет ЕС утвердил 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций).
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956396486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, алексей гореславский, евросоюз, институт развития интернета, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Алексей Гореславский, Евросоюз, Институт развития интернета, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС
Гендиректор ИРИ о санкциях ЕС: это признание того, что мы все делаем правильно
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости назвал попадание под санкции со стороны Евросоюза (ЕС) признанием того, что Институт все делает правильно, развивая отечественный продукт.
На сайте Еврокомиссии
24 июня был опубликован документ о том, что Евросоюз ввёл санкции против Института развития интернета. Вместе с этим санкции были введены против генерального директора Алексея Гореславского.
"Попадание в санкционные списки не стало для нас сюрпризом. Это своего рода данность сегодняшнего дня. Запад отреагировал на импортозамещение иностранного контента и рост популярности отечественного продукта – от сериалов и документальных проектов до онлайн-шоу и игр... Вклад ИРИ в создание и продвижение отечественного продукта очевиден, так как мы поддержали внутренний рынок после ухода зарубежных производителей. Но не будь всего этого, придумали бы что-то другое, за что нас "наградить". Для нас это признание того, что мы все делаем правильно", - сказал он.
По словам Гореславского, на данный момент юристы изучают документы и возможные последствия западных санкций для деятельности ИРИ. "Мы продолжим и дальше поддерживать и развивать нашу индустрию контента", - уточнил он.
Гендиректор ИРИ добавил, что в 2023 году соотношение российских и иностранных проектов в десятке топовых сериалов в зависимости от площадки составило восемь-девять проектов к одному-двум соответственно, среди иностранных сериалов в основном продукты турецкого производства. Гореславский также уточнил, что три года назад ситуация была противоположная.
Совет ЕС утвердил 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций).