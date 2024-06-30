https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956415256.html

Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС

Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС - РИА Новости, 30.06.2024

Глава Института развития интернета прокомментировал введение санкций ЕС

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости назвал попадание под санкции со стороны Евросоюза (ЕС) признанием... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:02

2024-06-30T10:02

2024-06-30T10:02

экономика

технологии

алексей гореславский

евросоюз

институт развития интернета

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости назвал попадание под санкции со стороны Евросоюза (ЕС) признанием того, что Институт все делает правильно, развивая отечественный продукт. На сайте Еврокомиссии 24 июня был опубликован документ о том, что Евросоюз ввёл санкции против Института развития интернета. Вместе с этим санкции были введены против генерального директора Алексея Гореславского. "Попадание в санкционные списки не стало для нас сюрпризом. Это своего рода данность сегодняшнего дня. Запад отреагировал на импортозамещение иностранного контента и рост популярности отечественного продукта – от сериалов и документальных проектов до онлайн-шоу и игр... Вклад ИРИ в создание и продвижение отечественного продукта очевиден, так как мы поддержали внутренний рынок после ухода зарубежных производителей. Но не будь всего этого, придумали бы что-то другое, за что нас "наградить". Для нас это признание того, что мы все делаем правильно", - сказал он. По словам Гореславского, на данный момент юристы изучают документы и возможные последствия западных санкций для деятельности ИРИ. "Мы продолжим и дальше поддерживать и развивать нашу индустрию контента", - уточнил он. Гендиректор ИРИ добавил, что в 2023 году соотношение российских и иностранных проектов в десятке топовых сериалов в зависимости от площадки составило восемь-девять проектов к одному-двум соответственно, среди иностранных сериалов в основном продукты турецкого производства. Гореславский также уточнил, что три года назад ситуация была противоположная. Совет ЕС утвердил 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций).

https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html

https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956396486.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, алексей гореславский, евросоюз, институт развития интернета, еврокомиссия, санкции в отношении россии