https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956396486.html
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор - РИА Новости, 30.06.2024
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор
Против России продолжат вводить санкции, но страна никуда не исчезнет и восстановится, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T03:33
2024-06-30T03:33
2024-06-30T09:37
россия
джим роджерс
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Против России продолжат вводить санкции, но страна никуда не исчезнет и восстановится, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится", — сообщил он агентству.Роджерс подчеркнул, что Россия не исчезнет и власти страны уже проделали "хорошую работу" по обходу введенных Западом ограничений, несмотря на наличие множества санкций."В России много нефти, она нужна многим людям. В России развито сельское хозяйство. Многим людям нужно сельское хозяйство. Поэтому Россия находит способ обходить санкции", — добавил он.
https://ria.ru/20240629/sanktsii-1956253941.html
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россия, джим роджерс, экономика
Россия, Джим Роджерс, Экономика
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор
Инвестор из США Роджерс: против РФ вводят санкции, но она не никуда исчезнет