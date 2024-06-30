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Сальдо назвал причину вспышки холеры на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2024
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18:20 30.06.2024 (обновлено: 19:00 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
Сальдо назвал причину вспышки холеры на правом берегу Днепра
Сальдо назвал причину вспышки холеры на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.06.2024
Сальдо назвал причину вспышки холеры на правом берегу Днепра
Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:20
2024-06-30T19:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Первоисточником холеры послужили, вероятно, факторы, связанные с наводнением, случившимся после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС. Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал в этом направлении", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо. По словам руководителя области, главными факторами вспышки заболевания могли послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу реки в Херсоноской области. Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф. В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором определили алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html
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здоровье - общество, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо назвал причину вспышки холеры на правом берегу Днепра

Сальдо: причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стало наводнение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Первоисточником холеры послужили, вероятно, факторы, связанные с наводнением, случившимся после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС. Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал в этом направлении", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо.
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Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье
27 июня, 12:51
По словам руководителя области, главными факторами вспышки заболевания могли послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу реки в Херсоноской области.
Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором определили алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
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