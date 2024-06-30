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"Год будет решающим". Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией - РИА Новости, 30.06.2024
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18:24 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/rossiya-1956487122.html
"Год будет решающим". Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией
"Год будет решающим". Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией - РИА Новости, 30.06.2024
"Год будет решающим". Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией
Следующий год может стать решающим в конфликте с Россией, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью NTV. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:24
2024-06-30T18:24
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андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следующий год может стать решающим в конфликте с Россией, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью NTV."На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы", — убежден политик.По его мнению, уже сейчас необходимо запустить процесс включения Украины в НАТО, несмотря на военные действия. Расмуссен считает, что Запад сделал неправильный выбор в 2008 году, не приняв план действий по членству Украины и Грузии."Мы запарковали Украину в зале ожидания, так сказать, в серой зоне. Это оказалось очень опасным местом", — утверждает бывший генсек альянса.Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956477809.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Андерс Фог Расмуссен, Владимир Путин, НАТО
"Год будет решающим". Расмуссен сделал заявление о конфликте НАТО с Россией

Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что 2025 год будет решающим в конфликте с РФ

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следующий год может стать решающим в конфликте с Россией, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью NTV.
"На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы", — убежден политик.
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По его мнению, уже сейчас необходимо запустить процесс включения Украины в НАТО, несмотря на военные действия. Расмуссен считает, что Запад сделал неправильный выбор в 2008 году, не приняв план действий по членству Украины и Грузии.
«
"Мы запарковали Украину в зале ожидания, так сказать, в серой зоне. Это оказалось очень опасным местом", — утверждает бывший генсек альянса.
Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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