Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 30.06.2024 (обновлено: 06:25 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/retranslyator-1956398523.html
В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор
В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор - РИА Новости, 30.06.2024
В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор
Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:04
2024-06-30T06:25
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно парализовав управление БПЛА противника, сообщили журналистам в Минобороны России. "Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-"дроноводов", получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА российских десантников работают по правому берегу Днепра, обнаруживая и уничтожая укрепления, технику и личный состав ВСУ, пытающийся провести ротацию и закрепится на левом берегу. Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с беспилотников-разведчиков в режиме реального времени, служит для корректировки огня артиллерии. Оснащенные взрывными устройствами различных типов FPV-дроны под управлением операторов способны наносить удары по любым объектам противника.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4b78920920b47a250fccbe20042fc9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор

Бойцы ВДВ на время парализовали БПЛА ВСУ, ударив по ретранслятору под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно парализовав управление БПЛА противника, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-"дроноводов", получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
Расчеты БПЛА российских десантников работают по правому берегу Днепра, обнаруживая и уничтожая укрепления, технику и личный состав ВСУ, пытающийся провести ротацию и закрепится на левом берегу. Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с беспилотников-разведчиков в режиме реального времени, служит для корректировки огня артиллерии. Оснащенные взрывными устройствами различных типов FPV-дроны под управлением операторов способны наносить удары по любым объектам противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала