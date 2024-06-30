https://ria.ru/20240630/retranslyator-1956398523.html

В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор

В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор - РИА Новости, 30.06.2024

В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор

Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:04

2024-06-30T05:04

2024-06-30T06:25

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно парализовав управление БПЛА противника, сообщили журналистам в Минобороны России. "Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-"дроноводов", получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА российских десантников работают по правому берегу Днепра, обнаруживая и уничтожая укрепления, технику и личный состав ВСУ, пытающийся провести ротацию и закрепится на левом берегу. Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с беспилотников-разведчиков в режиме реального времени, служит для корректировки огня артиллерии. Оснащенные взрывными устройствами различных типов FPV-дроны под управлением операторов способны наносить удары по любым объектам противника.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины