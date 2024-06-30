В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор
Бойцы ВДВ на время парализовали БПЛА ВСУ, ударив по ретранслятору под Херсоном
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский ретранслятор на правом берегу Днепра в Херсонской области, временно парализовав управление БПЛА противника, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-"дроноводов", получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты БПЛА российских десантников работают по правому берегу Днепра, обнаруживая и уничтожая укрепления, технику и личный состав ВСУ, пытающийся провести ротацию и закрепится на левом берегу. Операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с беспилотников-разведчиков в режиме реального времени, служит для корректировки огня артиллерии. Оснащенные взрывными устройствами различных типов FPV-дроны под управлением операторов способны наносить удары по любым объектам противника.