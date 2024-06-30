https://ria.ru/20240630/razgovor-1956477211.html
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 30.06.2024
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым
Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:09
2024-06-30T17:09
2024-06-30T17:20
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид белоруссии
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских контактов и сотрудничество, сообщили в МИД республики."Тридцатого июня 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам, отметили в МИД."Отдельное внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями. Сергей Лавров поздравил Максима Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал успехов на новом ответственном посту", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид белоруссии
Белоруссия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, МИД Белоруссии
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым
Новый глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым график контактов и сотрудничество