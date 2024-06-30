https://ria.ru/20240630/razgovor-1956477211.html

Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым

Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 30.06.2024

Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым

Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:09

2024-06-30T17:09

2024-06-30T17:20

белоруссия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мид белоруссии

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских контактов и сотрудничество, сообщили в МИД республики."Тридцатого июня 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам, отметили в МИД."Отдельное внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями. Сергей Лавров поздравил Максима Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал успехов на новом ответственном посту", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид белоруссии