Рейтинг@Mail.ru
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 30.06.2024 (обновлено: 17:20 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/razgovor-1956477211.html
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 30.06.2024
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым
Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:09
2024-06-30T17:20
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских контактов и сотрудничество, сообщили в МИД республики."Тридцатого июня 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам, отметили в МИД."Отдельное внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями. Сергей Лавров поздравил Максима Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал успехов на новом ответственном посту", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид белоруссии
Белоруссия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, МИД Белоруссии
Новый глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с Лавровым

Новый глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым график контактов и сотрудничество

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков поговорил по телефону в воскресенье с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил график белорусско-российских контактов и сотрудничество, сообщили в МИД республики.
«
"Тридцатого июня 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам, отметили в МИД.
"Отдельное внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями. Сергей Лавров поздравил Максима Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал успехов на новом ответственном посту", - добавили в пресс-службе.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Лукашенко назначил посла в России главой своей администрации
27 июня, 13:41
 
БелоруссияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала