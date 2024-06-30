https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html

Европе придется жить в тени российских ракет

Европе придется жить в тени российских ракет - РИА Новости, 30.06.2024

Европе придется жить в тени российских ракет

Владимир Путин заявил о необходимости производства ракет средней и меньшей дальности. Это решение назревало давно, и сейчас, судя по всему, в Кремле перешли от... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:02

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договор о рсмд

рональд рейган

аналитика

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Владимир Путин заявил о необходимости производства ракет средней и меньшей дальности. Это решение назревало давно, и сейчас, судя по всему, в Кремле перешли от дипломатических мер к реальным.Договор о ракетах средней и меньшей дальности до недавних пор был одним из самых старых действовавших российско-американских соглашений о разоружении. Подписи под ним ставили еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган в далеком 1987-м. А за минувшие неполные 40 лет мир изменился слишком сильно, чтобы фундамент его безопасности строился на таких документах.Формально договор прекратил свое существование еще в 2019-м, когда США, само собой, предварительно обвинив Россию в нарушении его условий, вышли из соглашения. Естественно, никаких доказательств представлено не было — джентльменам верят на слово. Ограничились предположениями о том, что ракета 9М729 обладает радиусом действия, подпадающим под ограничения договора, и способна поражать цели на расстоянии почти до 2500 километров. Москва после решения Вашингтона тоже заявила, что выходит из соглашения, но пока не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности.Сами же Соединенные Штаты испытали версию ракеты "Томагавк" наземного базирования спустя 16 дней после выхода из ДРСМД — до этого существовала только морская, их использование договором не запрещалось. И нужно быть очень наивным, чтобы поверить в то, что американцы сумели с нуля создать, произвести, отправить в войска и испытать наземную пусковую установку чуть больше чем за две недели.Уже в этом году Вашингтон разместил системы Typhon, оснащенные этими ракетами, на Филиппинах. Но этим дело не ограничилось. Осенью 2023-го их на время учений привезли на датский остров Борнхольм. Весной этот опыт решили повторить.Поэтому решение о производстве российских аналогов было вопросом времени. И здесь можно долго пытаться выяснить, на чьей стороне международное право, кто первым нарушил условия соглашения, насколько оно изначально было справедливым, — СССР в 1987-м уничтожил более чем в два раза больше ракет, нежели США. Вот только все это — малоактуальная, пусть и небесполезная, софистика.Договор о ракетах средней и меньшей дальности был плотью от плоти целого комплекса двусторонних соглашений, которые обеспечивали разрядку между двумя полюсами силы. И первый удар по ним США нанесли еще выходом из Договора о противоракетной обороне в 2001-м.Этот комплекс, в свою очередь, был компонентом глобальной системы безопасности, оставшейся от прошлой эпохи. И все бы ничего, если бы после завершения холодной войны западный мир, в который так стремились тогдашние российские власти, отреагировал адекватно и попытался выстроить нечто новое, что учитывало бы интересы всех сторон.Но страх обладает чудовищной силой. Даже поверженный СССР внушал страх своим оппонентам. Именно боязнь того, что осталось от Советского Союза, простые человеческие комплексы, взлелеянные десятилетиями воспитания в условиях "красной угрозы", не позволили США и Европе измениться. Слишком велики были опасения, что Россия вернется в этом внушающем трепет обличье.И это самосбывающееся пророчество оказалось очень недалеким от реальности. Но Россия вернулась изменившейся. Как показали два года "самых тяжелых в истории санкций", выбор между пушками и маслом более не актуален. Россия может позволить себе и то и другое. Поэтому она была и будет угрозой для США и Европы — как минимум до тех пор, пока ее интересы не будут учитываться.И теперь в арсенал российских страшилок для Запада — в первую очередь для Европы — добавится еще и этот тип ракет. Если уж европейские лидеры позволяют себе размещать на своей территории американские установки и заигрывать с темой отправки войск на Украину, чтобы привлечь голоса избирателей, то почему Кремль не может намекнуть этим же избирателям, что такие решения чреваты последствиями?Можете считать это формой вмешательства в выборы, дорогие европейцы. А то вдруг вы не поняли, что выбираете между миром и войной. Теперь вы будете знать, что на вас России, в случае чего, даже не придется тратить стратегические вооружения.

https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html

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https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

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сша, россия, европа, михаил горбачев, владимир путин, договор о рсмд, рональд рейган, аналитика