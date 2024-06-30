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КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2024
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23:25 30.06.2024 (обновлено: 23:41 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/raketa-1956522845.html
КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ
КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2024
КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ
КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:25
2024-06-30T23:41
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап."Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении", - пишет агентство.Главное управление ракетостроения КНДР сообщило в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240626/raketa-1955478734.html
кндр (северная корея)
пхеньян
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян
КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ

Ренхап: КНДР выпустила баллистическую ракету, она полетела на восток

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап.
«
"Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении", - пишет агентство.
Главное управление ракетостроения КНДР сообщило в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Япония, Южная Корея и США осудили ракетный пуск КНДР
26 июня, 04:48
 
В миреКНДР (Северная Корея)Пхеньян
 
 
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