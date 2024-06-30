https://ria.ru/20240630/raketa-1956522845.html

КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ

КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2024

КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ

КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T23:25

2024-06-30T23:25

2024-06-30T23:41

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап."Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении", - пишет агентство.Главное управление ракетостроения КНДР сообщило в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.

https://ria.ru/20240626/raketa-1955478734.html

кндр (северная корея)

пхеньян

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кндр (северная корея), пхеньян