https://ria.ru/20240630/raketa-1956466754.html

Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах

Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах - РИА Новости, 30.06.2024

Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах

Жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3", разработанная китайской частной аэрокосмической компанией Space Pioneer, упала в горах в ходе испытаний, жертв нет,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:44

2024-06-30T15:44

2024-06-30T16:09

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ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3", разработанная китайской частной аэрокосмической компанией Space Pioneer, упала в горах в ходе испытаний, жертв нет, сообщила компания в воскресенье. Согласно сообщению, в воскресенье в 15.43 (10.43 мск) в испытательном центре в городе Гунъи центральной китайской провинции Хэнань были проведены испытания ракеты "Тяньлун-3". В процессе испытаний из-за нарушений в конструкции первая ступень ракеты оторвалась от стартового стола, уточнила компания. "После взлета вычислительная машина на ракете автоматически отключилась, и ракета упала в горах в полутора километрах к юго-западу от испытательной площадки", - говорится в заявлении компании. Как сообщили в компании, перед проведением испытаний при помощи местных властей были усилены меры безопасности, кроме того заблаговременно была организована эвакуация жителей из близлежащих районов. Жертв инцидента обнаружено не было, уточнили в компании.Там также рассказали, что "Тяньлун-3" - жидкостная ракета-носитель тяжелого класса, по характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. Ее диаметр 3,8 метра, взлетная масса 590 тонн, грузоподъемность на низкой околоземной орбите - 17 тонн, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите - 14 тонн.В апреле 2023 года Space Pioneer запустила в космос ракету "Тяньлун-2", которая стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.

https://ria.ru/20240107/kitay-1920002894.html

https://ria.ru/20240224/kitay-1929262730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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