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В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2024
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21:25 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/putin-1956511729.html
В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко
В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2024
В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:25
2024-06-30T21:25
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минск
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Планируются", - сказал Лавров телеканалу "Беларусь 1" в кулуарах Дворца Независимости в Минске, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли в ближайшее время личные контакты Лукашенко и Путина. "ШОС - это очевидная вещь, когда они встретятся", - сказал российский министр, отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду контакты в рамках саммита ШОС в июле. Кадры беседы показаны в воскресенье в эфире телеканала. Лавров в начале недели посещал Минск, в том числе встречался с Лукашенко.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html
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россия, минск, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, владимир путин, шос
Россия, Минск, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ШОС
В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко

Лавров: в ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«
"Планируются", - сказал Лавров телеканалу "Беларусь 1" в кулуарах Дворца Независимости в Минске, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли в ближайшее время личные контакты Лукашенко и Путина.
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"ШОС - это очевидная вещь, когда они встретятся", - сказал российский министр, отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду контакты в рамках саммита ШОС в июле.
Кадры беседы показаны в воскресенье в эфире телеканала.
Лавров в начале недели посещал Минск, в том числе встречался с Лукашенко.
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