https://ria.ru/20240630/putin-1956511729.html

В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко

В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2024

В ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:25

2024-06-30T21:25

2024-06-30T21:25

россия

минск

белоруссия

сергей лавров

александр лукашенко

владимир путин

шос

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Планируются", - сказал Лавров телеканалу "Беларусь 1" в кулуарах Дворца Независимости в Минске, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли в ближайшее время личные контакты Лукашенко и Путина. "ШОС - это очевидная вещь, когда они встретятся", - сказал российский министр, отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду контакты в рамках саммита ШОС в июле. Кадры беседы показаны в воскресенье в эфире телеканала. Лавров в начале недели посещал Минск, в том числе встречался с Лукашенко.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

россия

минск

белоруссия

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россия, минск, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, владимир путин, шос