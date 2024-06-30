https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html

ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово

ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово - РИА Новости, 01.07.2024

ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово

Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024

2024-06-30T18:14

2024-06-30T18:14

2024-07-01T00:24

специальная военная операция на украине

технологии

киров

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны. Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", воспользовавшись для этого подземным туннелем.Уточняется, что бойцы отряда скрытно расчистили и использовали туннель длиной более трех километров вдоль канала Северский Донец. Затем они зашли в тыл укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю участвующие в штурме бойцы получали боеприпасы, оружие и продукты питания.Там также подчеркнули, что благодаря эффекту внезапности подразделению удалось развить успех и полностью овладеть опорным пунктом. Часть солдат противника сдалась в плен, другие бросили позиции и отступили, резюмировали в Минобороны.Ранее в воскресенье министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии Украины в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого. Противник потерял до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре гаубицы, две противотанковые пушки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20240621/vetnam-1954532177.html

https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, киров, россия, вооруженные силы украины