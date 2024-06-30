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ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово - РИА Новости, 01.07.2024
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18:14 30.06.2024 (обновлено: 00:24 01.07.2024)
https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html
ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово
ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово - РИА Новости, 01.07.2024
ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово
Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T18:14
2024-07-01T00:24
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киров
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны. Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", воспользовавшись для этого подземным туннелем.Уточняется, что бойцы отряда скрытно расчистили и использовали туннель длиной более трех километров вдоль канала Северский Донец. Затем они зашли в тыл укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю участвующие в штурме бойцы получали боеприпасы, оружие и продукты питания.Там также подчеркнули, что благодаря эффекту внезапности подразделению удалось развить успех и полностью овладеть опорным пунктом. Часть солдат противника сдалась в плен, другие бросили позиции и отступили, резюмировали в Минобороны.Ранее в воскресенье министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии Украины в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого. Противник потерял до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре гаубицы, две противотанковые пушки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20240621/vetnam-1954532177.html
https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html
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технологии, киров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киров, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово

Минобороны: российские штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ в Кирово

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные захватили крупный опорный пункт ВСУ на востоке Кирово в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, "опорник" заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", воспользовавшись для этого подземным туннелем.
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Уточняется, что бойцы отряда скрытно расчистили и использовали туннель длиной более трех километров вдоль канала Северский Донец. Затем они зашли в тыл укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
По туннелю участвующие в штурме бойцы получали боеприпасы, оружие и продукты питания.
Там также подчеркнули, что благодаря эффекту внезапности подразделению удалось развить успех и полностью овладеть опорным пунктом. Часть солдат противника сдалась в плен, другие бросили позиции и отступили, резюмировали в Минобороны.
Ранее в воскресенье министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии Украины в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого. Противник потерял до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре гаубицы, две противотанковые пушки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
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