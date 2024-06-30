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Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда - РИА Новости, 30.06.2024
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00:15 30.06.2024 (обновлено: 03:09 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда - РИА Новости, 30.06.2024
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда
Проводники и пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда работали слаженно и использовали постельное белье и матрасы для безопасного выхода из состава,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T00:15
2024-06-30T03:09
происшествия
воркута
новороссийск
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проводники и пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда работали слаженно и использовали постельное белье и матрасы для безопасного выхода из состава, рассказал РИА Новости проводник Михаил Омельченко.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов 26 июня на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали десять. Пассажиры сошедшего с рельсов поезда писали в соцсетях о взаимопомощи, оперативности и помощи железнодорожников после аварии, а также отмечали, что люди сразу же после происшествия бросились помогать друг другу."Помощь оказывали все, кто мог это делать. Главное – правильно объяснить людям, что нужно делать. Особенно тем, кто мало сталкивался с этим. Например, один из вагонов оказался в таком положении, что от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние – прыгать было нельзя. На другой стороне, где рельсы, образовалась яма между этим эвакуационным выходом и стеклом", — рассказал Омельченко, проводник вагона, который не сошел с рельсов.В такой ситуации, отметил он, нужны были веревки, но их не было. "И я решил использовать постельное белье. Мне помог один из пассажиров: я показал ему, что и как делать, а сам по колесам быстро залез на вагон. Рукой показал, чтобы все отошли, разбил несколько окон. На острые, выступающие части стекол мы разложили матрасы, чтобы никто не поранился", — сказал проводник.Те, кто получил легкие травмы, стали выбираться из вагона. "Я сказал: "Мужчины, первые вылезайте, потому что будете мне здесь помогать. А я потом спущусь в вагон и буду оказывать помощь там". Пока они все это делали, я сбегал к другому вагону, также дал указания людям, чтобы все делали аккуратно, не спешили. В таких условиях очень важно организовать людей, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Всех, у кого были серьезные травмы, мы отправляли в вагоны, которые не сошли с рельсов", — рассказал Омельченко.Затем прибыл восстановительный поезд, сотрудники еще раз осмотрели вагоны, чтобы убедиться, что в них никого нет, отметил он. На месте работали медики.
https://ria.ru/20240226/polsha-1929599725.html
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390333.html
воркута
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происшествия, воркута, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда

Проводник Омельченко: из сошедшего поезда в Коми выбирались, используя белье

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проводники и пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда работали слаженно и использовали постельное белье и матрасы для безопасного выхода из состава, рассказал РИА Новости проводник Михаил Омельченко.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов 26 июня на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали десять. Пассажиры сошедшего с рельсов поезда писали в соцсетях о взаимопомощи, оперативности и помощи железнодорожников после аварии, а также отмечали, что люди сразу же после происшествия бросились помогать друг другу.
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В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
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"Помощь оказывали все, кто мог это делать. Главное – правильно объяснить людям, что нужно делать. Особенно тем, кто мало сталкивался с этим. Например, один из вагонов оказался в таком положении, что от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние – прыгать было нельзя. На другой стороне, где рельсы, образовалась яма между этим эвакуационным выходом и стеклом", — рассказал Омельченко, проводник вагона, который не сошел с рельсов.
В такой ситуации, отметил он, нужны были веревки, но их не было. "И я решил использовать постельное белье. Мне помог один из пассажиров: я показал ему, что и как делать, а сам по колесам быстро залез на вагон. Рукой показал, чтобы все отошли, разбил несколько окон. На острые, выступающие части стекол мы разложили матрасы, чтобы никто не поранился", — сказал проводник.
Те, кто получил легкие травмы, стали выбираться из вагона. "Я сказал: "Мужчины, первые вылезайте, потому что будете мне здесь помогать. А я потом спущусь в вагон и буду оказывать помощь там". Пока они все это делали, я сбегал к другому вагону, также дал указания людям, чтобы все делали аккуратно, не спешили. В таких условиях очень важно организовать людей, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Всех, у кого были серьезные травмы, мы отправляли в вагоны, которые не сошли с рельсов", — рассказал Омельченко.
Затем прибыл восстановительный поезд, сотрудники еще раз осмотрели вагоны, чтобы убедиться, что в них никого нет, отметил он. На месте работали медики.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии
00:10
 
ПроисшествияВоркутаНовороссийскСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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