https://ria.ru/20240630/protest-1956520022.html

В Нанте проходит крупное шествие левых активистов

В Нанте проходит крупное шествие левых активистов - РИА Новости, 30.06.2024

В Нанте проходит крупное шествие левых активистов

Крупное шествие левых активистов, протестующих против первых предварительных результатов выборов в Национальное собрание Франции, проходит по улицам города... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:40

2024-06-30T22:40

2024-06-30T23:10

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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Крупное шествие левых активистов, протестующих против первых предварительных результатов выборов в Национальное собрание Франции, проходит по улицам города Нант, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов перешла в движение от места сбора, где в прямом эфире объявили итоги голосования по exit poll. Толпа скандирует "Нант - против фашистов", "Нужно восстание" и "Нет фашистам в наших кварталах" и слоганы против полиции. Демонстранты жгут фальшфейеры и стучат в закрытые витрины магазины. Шествие сопровождается музыкой из колонок. Следящая за мероприятием полиция направляет колонну по пешеходным улицам центра. По оценкам корреспондента, в манифестации принимает участие несколько тысяч человек. В ней идут много молодежи с собаками и с велосипедами, многие держат флаги левых движений. Среди манифестантов однако встречаются радикалы с закрытыми лицами и защитными масками. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона – 3-я с 21,5%. Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

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Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, нант