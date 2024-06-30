https://ria.ru/20240630/pogoda-1956498606.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.06.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:28

2024-06-30T19:28

2024-06-30T19:28

общество

санкт-петербург

экология в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать в полдень 1 июля. К этому времени температура достигнет плюс 30 градусов. Вслед за жарой после 14.00 в город придет гроза. По данным метеорологов, она будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах - с градом", - говорится в сообщении. Отмечается, что жара начнет спадать, по прогнозу, уже после 17.00, а дожди и грозы прекратятся к 21.00. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Рекомендуется учитывать сложные погодные условия: избегать перегрева и обезвоживания, по возможности, не находиться долго на открытых пространствах, выполнять правила безопасного поведения при грозе. Владельцам коммерческих вывесок и рекламных конструкций необходимо проверить надежность их крепления.

https://ria.ru/20240630/zhara-1956415111.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, экология в россии