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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.06.2024
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19:28 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/pogoda-1956498606.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.06.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:28
2024-06-30T19:28
общество
санкт-петербург
экология в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать в полдень 1 июля. К этому времени температура достигнет плюс 30 градусов. Вслед за жарой после 14.00 в город придет гроза. По данным метеорологов, она будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах - с градом", - говорится в сообщении. Отмечается, что жара начнет спадать, по прогнозу, уже после 17.00, а дожди и грозы прекратятся к 21.00. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Рекомендуется учитывать сложные погодные условия: избегать перегрева и обезвоживания, по возможности, не находиться долго на открытых пространствах, выполнять правила безопасного поведения при грозе. Владельцам коммерческих вывесок и рекламных конструкций необходимо проверить надежность их крепления.
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общество, санкт-петербург, экология в россии
Общество, Санкт-Петербург, Экология в России
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливней

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать в полдень 1 июля. К этому времени температура достигнет плюс 30 градусов. Вслед за жарой после 14.00 в город придет гроза. По данным метеорологов, она будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах - с градом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жара начнет спадать, по прогнозу, уже после 17.00, а дожди и грозы прекратятся к 21.00.
Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Рекомендуется учитывать сложные погодные условия: избегать перегрева и обезвоживания, по возможности, не находиться долго на открытых пространствах, выполнять правила безопасного поведения при грозе. Владельцам коммерческих вывесок и рекламных конструкций необходимо проверить надежность их крепления.
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