https://ria.ru/20240630/pogoda-1956498606.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.06.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:28
2024-06-30T19:28
2024-06-30T19:28
общество
санкт-петербург
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_0:155:3366:2048_1920x0_80_0_0_00fec5ace28ea3e80b9b415a9730c796.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать в полдень 1 июля. К этому времени температура достигнет плюс 30 градусов. Вслед за жарой после 14.00 в город придет гроза. По данным метеорологов, она будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах - с градом", - говорится в сообщении. Отмечается, что жара начнет спадать, по прогнозу, уже после 17.00, а дожди и грозы прекратятся к 21.00. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Рекомендуется учитывать сложные погодные условия: избегать перегрева и обезвоживания, по возможности, не находиться долго на открытых пространствах, выполнять правила безопасного поведения при грозе. Владельцам коммерческих вывесок и рекламных конструкций необходимо проверить надежность их крепления.
https://ria.ru/20240630/zhara-1956415111.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_b402ff6f28fd5fef89b095ca7540748d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, экология в россии
Общество, Санкт-Петербург, Экология в России
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливней
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 1 июля в связи с очень высокой температурой воздуха, а также грозой и ливнями, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать в полдень 1 июля. К этому времени температура достигнет плюс 30 градусов. Вслед за жарой после 14.00 в город придет гроза. По данным метеорологов, она будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах - с градом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жара начнет спадать, по прогнозу, уже после 17.00, а дожди и грозы прекратятся к 21.00.
Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. Рекомендуется учитывать сложные погодные условия: избегать перегрева и обезвоживания, по возможности, не находиться долго на открытых пространствах, выполнять правила безопасного поведения при грозе. Владельцам коммерческих вывесок и рекламных конструкций необходимо проверить надежность их крепления.