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Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск - РИА Новости, 30.06.2024
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12:09 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/poezd-1956431279.html
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск - РИА Новости, 30.06.2024
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск
Пассажиры поезда №511 из Воркуты, часть вагонов которого сошли в Коми, доставлены в конечную точку маршрута - Новороссийск, сообщили РИА Новости в Федеральной... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:09
2024-06-30T12:09
происшествия
новороссийск
воркута
федеральная пассажирская компания
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда №511 из Воркуты, часть вагонов которого сошли в Коми, доставлены в конечную точку маршрута - Новороссийск, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов 26 июня на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "Сегодня, 30 июня в 4:09, пассажиры поезда №511 на резервном составе прибыли в пункт назначения - город Новороссийск", - сообщили в ФПК в воскресенье. РЖД сообщали на следующий день после схода вагонов, что пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута-Новороссийск, пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05.14 мск и следовал в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтёры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390333.html
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происшествия, новороссийск, воркута, федеральная пассажирская компания, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Новороссийск, Воркута, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск

Пассажиры поезда, часть вагонов которого сошла в Коми, доставлены в Новороссийск

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда №511 из Воркуты, часть вагонов которого сошли в Коми, доставлены в конечную точку маршрута - Новороссийск, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов 26 июня на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии
00:10
"Сегодня, 30 июня в 4:09, пассажиры поезда №511 на резервном составе прибыли в пункт назначения - город Новороссийск", - сообщили в ФПК в воскресенье.
РЖД сообщали на следующий день после схода вагонов, что пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута-Новороссийск, пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05.14 мск и следовал в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтёры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
Место схода с рельсов поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск
26 июня, 19:14
 
ПроисшествияНовороссийскВоркутаФедеральная пассажирская компанияРЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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