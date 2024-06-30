https://ria.ru/20240630/poezd-1956431279.html

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск - РИА Новости, 30.06.2024

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда из Воркуты доставили в Новороссийск

Пассажиры поезда №511 из Воркуты, часть вагонов которого сошли в Коми, доставлены в конечную точку маршрута - Новороссийск, сообщили РИА Новости в Федеральной... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:09

2024-06-30T12:09

2024-06-30T12:09

происшествия

новороссийск

воркута

федеральная пассажирская компания

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда №511 из Воркуты, часть вагонов которого сошли в Коми, доставлены в конечную точку маршрута - Новороссийск, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов 26 июня на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "Сегодня, 30 июня в 4:09, пассажиры поезда №511 на резервном составе прибыли в пункт назначения - город Новороссийск", - сообщили в ФПК в воскресенье. РЖД сообщали на следующий день после схода вагонов, что пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута-Новороссийск, пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05.14 мск и следовал в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтёры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.

https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390333.html

https://ria.ru/20240626/vagony-1955684737.html

новороссийск

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новороссийск, воркута, федеральная пассажирская компания, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми