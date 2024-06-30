https://ria.ru/20240630/podrostok-1956464686.html

Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске

Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске - РИА Новости, 30.06.2024

Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске

Подросток пропал при купании в озере в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:33

2024-06-30T15:33

2024-06-30T15:33

происшествия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Подросток пропал при купании в озере в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона. "Днём 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в районе улицы Чичерина в Уссурийске. На месте происшествия работают специальные службы", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что тело еще не найдено. Проводится проверка. Ведомство призывает родителей и законных представителей детей провести с ними профилактические беседы о правилах безопасности.

https://ria.ru/20240622/stavropole-1954706133.html

уссурийск

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уссурийск, приморский край