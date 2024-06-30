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Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске - РИА Новости, 30.06.2024
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15:33 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/podrostok-1956464686.html
Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске
Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске - РИА Новости, 30.06.2024
Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске
Подросток пропал при купании в озере в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:33
2024-06-30T15:33
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Подросток пропал при купании в озере в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона. "Днём 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в районе улицы Чичерина в Уссурийске. На месте происшествия работают специальные службы", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что тело еще не найдено. Проводится проверка. Ведомство призывает родителей и законных представителей детей провести с ними профилактические беседы о правилах безопасности.
https://ria.ru/20240622/stavropole-1954706133.html
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
Подросток пропал при купании на озере в приморском Уссурийске

В Уссурийске Приморского края 30 июня при купании в озере пропал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Подросток пропал при купании в озере в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона.
«
"Днём 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в районе улицы Чичерина в Уссурийске. На месте происшествия работают специальные службы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что тело еще не найдено. Проводится проверка.
Ведомство призывает родителей и законных представителей детей провести с ними профилактические беседы о правилах безопасности.
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ПроисшествияУссурийскПриморский край
 
 
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