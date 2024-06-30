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Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде - РИА Новости, 30.06.2024

Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, который ВСУ использует как аэродром подскока (аэродром, предназначенный для... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:36

2024-06-30T22:36

2024-06-30T22:36

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, который ВСУ использует как аэродром подскока (аэродром, предназначенный для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов) для ударов по Запорожской области и Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 21.15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром "Канатово", этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы.

https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html

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в мире, запорожская область, россия, ссср, сергей лебедев, вооруженные силы украины