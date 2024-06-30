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Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде - РИА Новости, 30.06.2024
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде
Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, который ВСУ использует как аэродром подскока (аэродром, предназначенный для... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:36
2024-06-30T22:36
2024-06-30T22:36
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, который ВСУ использует как аэродром подскока (аэродром, предназначенный для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов) для ударов по Запорожской области и Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 21.15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром "Канатово", этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, СССР, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде
Подполье: ВС России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде