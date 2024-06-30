Выступление Найджела Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
Выступление лидера британской партии Reform UK сорвалось из-за плаката с Путиным
© Led by Donkeys/XВыступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа
© Led by Donkeys/X
Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением российского президента Владимира Путина, сообщает газета Independent.
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"Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина", — говорится в материале.
Под портретом российского лидера была надпись, выражающая симпатию Фараджу от лица Путина. Двое работников попытались убрать плакат, в это время присутствующие на выступлении закричали, призывая сорвать его. Ответственность за проведение этой акции взяла на себя группа активистов Led by Donkeys, которая опубликовала видео с ней в соцсети X.
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В июне 2023 года разгорелся скандал вокруг закрытия счетов Фараджа, который сообщил, что банк Coutts, член группы NatWest и один из самых старых банков в мире, заблокировал его личный и бизнес-счета без объяснения причин.
Сообщалось, что у Фараджа недостаточно средств на счете, однако сам политик это опроверг. Тогда он предположил, что причиной могут быть ложные слухи о якобы получении им денег от российского телеканала RT. Позднее Фарадж заявил, что реальная причина в том, что банк признал его "политически значимым лицом" (politically exposed person, PEP).
Он утверждает, что в 36-страничном документе указывается на его политические взгляды, такие как позиция по ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), дружбу с бывшим президентом США Дональдом Трампом и отношение к России. Сам Фарадж, по его словам, описан в документе "расистом и ксенофобом".
Впоследствии блокировку счетов по политическим взглядам осудили премьер Великобритании Риши Сунак и ряд других политиков. Скандал привел к отставке главного исполнительного директора финансового холдинга NatWest Group Элисон Роуз и главы банка Coutts Питера Флавел.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.