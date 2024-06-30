https://ria.ru/20240630/peregovory-1956516485.html

В Германии сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины

В Германии сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 30.06.2024

В Германии сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины

Германии следует потребовать от Украины принять участие в переговорах с Россией, заявил кандидат в депутаты Европарламент от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:13

2024-06-30T22:13

2024-06-30T22:13

в мире

россия

украина

германия

европарламент

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германии следует потребовать от Украины принять участие в переговорах с Россией, заявил кандидат в депутаты Европарламент от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер."Неужели это так сложно понять, уважаемое федеральное правительство? Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", — написал он в социальной сети X.Пюрнер считает, что таким образом мировые лидеры смогут увидеть, насколько серьезно Украина и Россия настроены на окончательное восстановление мира.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956491090.html

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в мире, россия, украина, германия, европарламент