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Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024
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18:43 30.06.2024 (обновлено: 19:14 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/parizh-1956490884.html
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков
Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:43
2024-06-30T19:14
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во Франции в воскресенье началось голосование в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. На крупных торговых улицах Парижа в воскресенье уже начали готовиться к беспорядкам, которые могут вспыхнуть в столице после первых результатов голосования в первом туре выборов. Как убедился корреспондент РИА Новости, многие магазины на улице Риволи в 4-м округе Париже, в том числе Zara, JD Sports, Pull&amp;Bear, Bershka, устанавливают на витринах и дверях фанерные щиты. Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами. В настоящее время обстановка в центре французской столицы сохраняется спокойная. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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4.7
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353
60
353
60
Магазины Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков
Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, эммануэль макрон, zara, bershka
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Zara, Bershka
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков

Магазины в Париже устанавливают на щиты в ожидании беспорядков после выборов

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во Франции в воскресенье началось голосование в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
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На крупных торговых улицах Парижа в воскресенье уже начали готовиться к беспорядкам, которые могут вспыхнуть в столице после первых результатов голосования в первом туре выборов.
Как убедился корреспондент РИА Новости, многие магазины на улице Риволи в 4-м округе Париже, в том числе Zara, JD Sports, Pull&Bear, Bershka, устанавливают на витринах и дверях фанерные щиты.
Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами.
В настоящее время обстановка в центре французской столицы сохраняется спокойная.
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Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
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