https://ria.ru/20240630/parizh-1956490884.html

Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков

Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024

Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков

Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:43

2024-06-30T18:43

2024-06-30T19:14

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во Франции в воскресенье началось голосование в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. На крупных торговых улицах Парижа в воскресенье уже начали готовиться к беспорядкам, которые могут вспыхнуть в столице после первых результатов голосования в первом туре выборов. Как убедился корреспондент РИА Новости, многие магазины на улице Риволи в 4-м округе Париже, в том числе Zara, JD Sports, Pull&Bear, Bershka, устанавливают на витринах и дверях фанерные щиты. Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами. В настоящее время обстановка в центре французской столицы сохраняется спокойная. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240630/yavka-1956484834.html

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956431975.html

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Магазины Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков Магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-30T18:43 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, эммануэль макрон, zara, bershka