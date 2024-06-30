https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html

Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП

Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП - РИА Новости, 30.06.2024

Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:48

2024-06-30T12:48

2024-06-30T14:12

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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. "Мы создаем такое политическое формирование, которое, по моему убеждению, <...> очень скоро станет крупнейшей европейской фракцией. Это произойдет в течение нескольких дней", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Сегодня глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партий ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Лидер АПС подчеркнул, что объединение открыто к принятию в свои ряды желающих присоединиться к партии из других стран ЕС.Кикль добавил, что альянс выступает против "левых экспериментов" главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, а также против тотального правления ЕС с полной утратой полномочий на национальном уровне. Помимо этого, он указал, что участники объединения не хотят, чтобы Европу втягивали в вооруженные конфликты в угоду чужим интересам.Кроме того, глава АПС отметил, что Орбан — единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение ситуации на Украине.Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран — членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила шесть мандатов, "Фидес" — 11, а ANO — семь.

https://ria.ru/20240622/ukraina-1954681069.html

https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, чехия, австрия, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент