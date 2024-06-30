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Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП - РИА Новости, 30.06.2024
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12:48 30.06.2024 (обновлено: 14:12 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП - РИА Новости, 30.06.2024
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:48
2024-06-30T14:12
в мире
венгрия
чехия
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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. "Мы создаем такое политическое формирование, которое, по моему убеждению, &lt;...&gt; очень скоро станет крупнейшей европейской фракцией. Это произойдет в течение нескольких дней", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Сегодня глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партий ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Лидер АПС подчеркнул, что объединение открыто к принятию в свои ряды желающих присоединиться к партии из других стран ЕС.Кикль добавил, что альянс выступает против "левых экспериментов" главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, а также против тотального правления ЕС с полной утратой полномочий на национальном уровне. Помимо этого, он указал, что участники объединения не хотят, чтобы Европу втягивали в вооруженные конфликты в угоду чужим интересам.Кроме того, глава АПС отметил, что Орбан — единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение ситуации на Украине.Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран — членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила шесть мандатов, "Фидес" — 11, а ANO — семь.
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954681069.html
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в мире, венгрия, чехия, австрия, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент
В мире, Венгрия, Чехия, Австрия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Европарламент
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП

Орбан: новый альянс за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в ЕП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте.
«
"Мы создаем такое политическое формирование, которое, по моему убеждению, <...> очень скоро станет крупнейшей европейской фракцией. Это произойдет в течение нескольких дней", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Сегодня глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партий ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте.
Лидер АПС подчеркнул, что объединение открыто к принятию в свои ряды желающих присоединиться к партии из других стран ЕС.
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Кикль добавил, что альянс выступает против "левых экспериментов" главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, а также против тотального правления ЕС с полной утратой полномочий на национальном уровне. Помимо этого, он указал, что участники объединения не хотят, чтобы Европу втягивали в вооруженные конфликты в угоду чужим интересам.
Кроме того, глава АПС отметил, что Орбан — единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение ситуации на Украине.
Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран — членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила шесть мандатов, "Фидес" — 11, а ANO — семь.
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