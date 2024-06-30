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Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться - РИА Новости, 30.06.2024
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17:02 30.06.2024 (обновлено: 17:06 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/opros-1956476127.html
Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться
Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться - РИА Новости, 30.06.2024
Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться
Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:02
2024-06-30T17:06
в мире
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 72% респондентов, тогда как 27% считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке.Телеканал также приводит результаты аналогичного опроса, который предшествовал состоявшимся в минувший четверг теледебатам между Байденом и его главным политическим оппонентом – экс-президентом Дональдом Трампом. По результатам предыдущего опроса, который был проведен 9 июня, 65% американцев считали, что президенту-демократу не следует продолжать борьбу за переизбрание, тогда как 35% верили, что следует.При этом относительно Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% - что не позволяет.Опрос проводился 28-29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2 процентных пункта.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться

CBS: свыше 70% американцев считают, что Байдену нельзя бороться за переизбрание

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 72% респондентов, тогда как 27% считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Телеканал также приводит результаты аналогичного опроса, который предшествовал состоявшимся в минувший четверг теледебатам между Байденом и его главным политическим оппонентом – экс-президентом Дональдом Трампом. По результатам предыдущего опроса, который был проведен 9 июня, 65% американцев считали, что президенту-демократу не следует продолжать борьбу за переизбрание, тогда как 35% верили, что следует.
При этом относительно Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% - что не позволяет.
Опрос проводился 28-29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2 процентных пункта.
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Вчера, 14:49
 
В миреСШАПредвыборные дебаты Трампа и БайденаДжо БайденВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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