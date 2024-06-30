https://ria.ru/20240630/opros-1956476127.html

Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться

Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться - РИА Новости, 30.06.2024

Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться

Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:02

2024-06-30T17:02

2024-06-30T17:06

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 72% респондентов, тогда как 27% считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке.Телеканал также приводит результаты аналогичного опроса, который предшествовал состоявшимся в минувший четверг теледебатам между Байденом и его главным политическим оппонентом – экс-президентом Дональдом Трампом. По результатам предыдущего опроса, который был проведен 9 июня, 65% американцев считали, что президенту-демократу не следует продолжать борьбу за переизбрание, тогда как 35% верили, что следует.При этом относительно Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% - что не позволяет.Опрос проводился 28-29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2 процентных пункта.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, выборы президента сша — 2024, дональд трамп