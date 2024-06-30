Свыше 70 процентов американцев считают, что Байдену нельзя переизбираться
CBS: свыше 70% американцев считают, что Байдену нельзя бороться за переизбрание
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Свыше 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 72% респондентов, тогда как 27% считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке.
Телеканал также приводит результаты аналогичного опроса, который предшествовал состоявшимся в минувший четверг теледебатам между Байденом и его главным политическим оппонентом – экс-президентом Дональдом Трампом. По результатам предыдущего опроса, который был проведен 9 июня, 65% американцев считали, что президенту-демократу не следует продолжать борьбу за переизбрание, тогда как 35% верили, что следует.
При этом относительно Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% - что не позволяет.
Опрос проводился 28-29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2 процентных пункта.