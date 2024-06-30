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При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2024
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:21
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "️Вследствие артиллерийского обстрела посёлка Гольмовский с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что мирный житель получил ранение в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки.
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в мире, горловка, гольмовский, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель
Власти: при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель