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При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2024
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
иван приходько
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "️Вследствие артиллерийского обстрела посёлка Гольмовский с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что мирный житель получил ранение в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки.
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956468933.html
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в мире, горловка, гольмовский, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель

Власти: при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"️Вследствие артиллерийского обстрела посёлка Гольмовский с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки сообщал, что мирный житель получил ранение в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаГольмовскийИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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