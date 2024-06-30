https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2024

При обстреле ВСУ поселка Гольмовский пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:21

2024-06-30T19:21

2024-06-30T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

иван приходько

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "️Вследствие артиллерийского обстрела посёлка Гольмовский с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что мирный житель получил ранение в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки.

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956468933.html

горловка

гольмовский

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в мире, горловка, гольмовский, иван приходько, вооруженные силы украины