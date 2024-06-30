https://ria.ru/20240630/obstrel-1956496708.html
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения - РИА Новости, 30.06.2024
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения
Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:19
2024-06-30T19:19
2024-06-30T19:19
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 июня по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - многоквартирный жилой дом по улице Шахтерской Славы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В представительстве отметили, что в результате обстрела были также повреждены три автомобиля. Ранее представительство сообщало об обстреле ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров Петровского и Куйбышевского районов Донецка.
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В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка поврежден многоквартирный дом