https://ria.ru/20240630/obstrel-1956496708.html

В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения

В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения - РИА Новости, 30.06.2024

В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения

Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:19

2024-06-30T19:19

2024-06-30T19:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 июня по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - многоквартирный жилой дом по улице Шахтерской Славы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В представительстве отметили, что в результате обстрела были также повреждены три автомобиля. Ранее представительство сообщало об обстреле ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров Петровского и Куйбышевского районов Донецка.

https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html

куйбышевский район

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк