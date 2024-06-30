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В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956496708.html
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения - РИА Новости, 30.06.2024
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения
Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:19
2024-06-30T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 июня по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - многоквартирный жилой дом по улице Шахтерской Славы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В представительстве отметили, что в результате обстрела были также повреждены три автомобиля. Ранее представительство сообщало об обстреле ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров Петровского и Куйбышевского районов Донецка.
https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html
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донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Донецке при обстреле ВСУ многоквартирный дом получил повреждения

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка поврежден многоквартирный дом

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 30 июня по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - многоквартирный жилой дом по улице Шахтерской Славы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В представительстве отметили, что в результате обстрела были также повреждены три автомобиля.
Ранее представительство сообщало об обстреле ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров Петровского и Куйбышевского районов Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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