Рейтинг@Mail.ru
НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.06.2024 (обновлено: 17:06 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/nlmk-1956473623.html
НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке
НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке - РИА Новости, 30.06.2024
НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке
Массированная атака украинских беспилотников на промзону в Липецке оказалась бессмысленной, сообщил Новолипецкий металлургический комбинат. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:45
2024-06-30T17:06
технологии
липецк
липецкая область
игорь артамонов
новолипецкий металлургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101657/42/1016574262_0:239:3143:2006_1920x0_80_0_0_ab4193b1ac65b1a82573fc0eb9b95be2.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на промзону в Липецке оказалась бессмысленной, сообщил Новолипецкий металлургический комбинат. &quot;Тридцатого июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела&quot;, — подчеркнули в компании.Утром в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что минувшей ночью над промышленной зоной в Липецке удалось сбить девять украинских дронов. В результате никто не пострадал, на место выехали сотрудники спецслужб.В прошлый раз киевский режим пытался атаковать НЛМК 17 июня. Тогда на территории комбината зафиксировали прилет четырех беспилотников, два из них уничтожили до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие продолжило работать в штатном режиме.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956451617.html
https://ria.ru/20240626/magate-1955617956.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101657/42/1016574262_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5be9760d8bdd69c9b2b96fcd4535cd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, липецк, липецкая область, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат
Технологии, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Новолипецкий металлургический комбинат
НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке

НЛМК: массированная атака БПЛА на территорию предприятия оказалась бессмысленной

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПлощадка Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) во время осмотра с вертолета
Площадка Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) во время осмотра с вертолета - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Площадка Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) во время осмотра с вертолета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на промзону в Липецке оказалась бессмысленной, сообщил Новолипецкий металлургический комбинат.
«

"Тридцатого июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", — подчеркнули в компании.

Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника
Вчера, 14:29
Утром в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что минувшей ночью над промышленной зоной в Липецке удалось сбить девять украинских дронов. В результате никто не пострадал, на место выехали сотрудники спецслужб.
В прошлый раз киевский режим пытался атаковать НЛМК 17 июня. Тогда на территории комбината зафиксировали прилет четырех беспилотников, два из них уничтожили до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

"Новолипецкий металлургический комбинат" — крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Пост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
МАГАТЭ знает об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС
26 июня, 15:48
 
ТехнологииЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновНоволипецкий металлургический комбинат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала