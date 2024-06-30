https://ria.ru/20240630/nlmk-1956473623.html

НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке

НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке - РИА Новости, 30.06.2024

НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке

Массированная атака украинских беспилотников на промзону в Липецке оказалась бессмысленной, сообщил Новолипецкий металлургический комбинат. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:45

2024-06-30T16:45

2024-06-30T17:06

технологии

липецк

липецкая область

игорь артамонов

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Массированная атака украинских беспилотников на промзону в Липецке оказалась бессмысленной, сообщил Новолипецкий металлургический комбинат. "Тридцатого июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", — подчеркнули в компании.Утром в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что минувшей ночью над промышленной зоной в Липецке удалось сбить девять украинских дронов. В результате никто не пострадал, на место выехали сотрудники спецслужб.В прошлый раз киевский режим пытался атаковать НЛМК 17 июня. Тогда на территории комбината зафиксировали прилет четырех беспилотников, два из них уничтожили до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие продолжило работать в штатном режиме.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956451617.html

https://ria.ru/20240626/magate-1955617956.html

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технологии, липецк, липецкая область, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат