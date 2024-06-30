https://ria.ru/20240630/ni-1956429891.html

СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу

СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:57

2024-06-30T11:57

2024-06-30T14:47

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер."В ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны — члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — отметил он.Гилтнер подчеркнул, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины."При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки", — заключил эксперт.В мае президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато