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СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу - РИА Новости, 30.06.2024
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11:57 30.06.2024 (обновлено: 14:47 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/ni-1956429891.html
СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу
СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу
Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:57
2024-06-30T14:47
в мире
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер."В ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны — члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. &lt;…&gt; Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — отметил он.Гилтнер подчеркнул, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины."При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки", — заключил эксперт.В мае президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО
СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу

NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствии отправки войск на Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.
"В ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны — члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — отметил он.
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Гилтнер подчеркнул, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины.
"При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки", — заключил эксперт.
В мае президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
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