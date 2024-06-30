СМИ забили тревогу из-за предупреждения Путина Западу
NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствии отправки войск на Украину
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.
"В ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны — члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — отметил он.
Гилтнер подчеркнул, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины.
"При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки", — заключил эксперт.
В мае президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.